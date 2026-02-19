Щербакова и Карнавал выступят в рамках «Форума в большом городе» от VK

На платформе «VK Видео» 5 марта в формате онлайн пройдет «Форум в большом городе». Участники обсудят личный бренд, женское предпринимательство и коммерцию, благотворительность, этические проблемы современности, а также положение женщин в разных сферах и профессиях.

Спикерами форума станут олимпийская чемпионка по теннису Екатерина Макарова, комик Варвара Щербакова, певица и актриса Валя Карнавал, блогеры Аня Покров и Карина Кросс, писательницы Ася Лавринович и Ирина Оганова, гештальт-терапевт и psy-блогер Юлия Пирумова и другие. Модератором встречи выступит главный редактор Woman.ru Ольга Воронцова.

В прошлом году трансляция мероприятия собрала 19 млн просмотров. В 22 дискуссионных сессиях приняли участие более 100 спикеров.

Ранее сообщалось, что количество авторов платформы «VK Видео» увеличилось до 400 тыс. человек. Число просмотров тем временем за год выросло в 1,7 раза, а время, проведенное за роликами, — в 1,9 раза. Всего на платформе появилось в 2,8 раза больше контента, чем за год до этого.