В Баку назвали самый важный маршрут для транзита товаров из Китая в Европу

Джаббаров: Средний коридор — важный маршрут для Китая, стран ЦА и Европы

Средний коридор, соединяющий Центральную Азию с Южным Кавказом, — важный инструмент укрепления экономической, торговой и инвестиционной интеграции региона, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на полях XIII Глобального Бакинского форума. Как передает Report, он подчеркнул, что дорога имеет важное значение для торговли и транзита товаров между Китаем, Турцией и Европой в обоих направлениях.

Этот маршрут важен не только для торговли и транзита товаров из Китая и Азии в Турцию и Европу и обратно. Но еще более важно то, что он используется как реальная движущая сила экономического роста, торговли и интеграции региона с Западом, — сказал Джаббаров.

Министр обратил внимание на существующие сегодня серьезные вызовы в транспортной отрасли. Однако, что бы ни было, Азербайджан хорошо осознает важность соблюдения международного права, отметил Джаббаров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор вскоре станет важной частью международных маршрутов «Север — Юг» и Среднего коридора. По его словам, этот проект укрепит мир и создаст новые возможности для многостороннего сотрудничества. Он добавил, что Зангезурский коридор принесет ощутимую пользу и близким и дальним партнерам страны.