Москва, Баку и Тегеран будут наращивать перевозки по коридору Север — Юг

Россия, Азербайджан и Иран договорились работать над увеличением объема перевозок по транспортному коридору Север — Юг, говорится в совместном коммюнике по итогам трехсторонней встречи в Баку. 14 октября пройдет совместный осмотр на местах ключевых инфраструктурных проектов, пишет ТАСС.

Во встрече приняли участие вице-премьер России Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег. Стороны договорились создать рабочую группу, которая в течение трех месяцев подготовит план действий по реализации запланированных мероприятий.

Была подчеркнута необходимость принятия мер для увеличения объема перевозок по международному транспортному коридору «Север — Юг» до 15 млн тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков, — говорится в документе.

Ранее проект транспортного коридора оценили в Госдуме. Его создание назвали важным шагом в условиях текущих геополитических вызовов. Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов подчеркнул, что проект представляет собой стратегический интерес как для России, так и для Азербайджана в меняющемся мировом порядке.