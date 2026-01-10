Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности Депутат Нилов: пенсии по инвалидности проиндексируют с 1 апреля

Государственные пенсии по инвалидности будут проиндексированы с 1 апреля, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Повышение коснется «чернобыльцев», инвалидов ВОВ, блокадников, детей-инвалидов и некоторых категорий военнослужащих.

С 1 апреля у всех перечисленных категорий размер пенсии увеличивается на индекс роста прожиточного минимума пенсионеров в стране, — сказал Нилов.

Депутат отметил, что в отличие от страховых пенсий, госвыплаты по инвалидности имеют твердый размер, который рассчитывается от базовой социальной пенсии. Ее размер, составляющий сейчас 8824,08 рубля, будет увеличен на 6,8%.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что в 2026 году повышение выплат коснется практически всех категорий пенсионеров. По его словам, перерасчет затронет страховые, социальные и военные пенсии. Индексация будет привязана к трем конкретным датам. Так, с 1 января страховые пенсии (по старости, инвалидности, потере кормильца) выросли на 7,6%.