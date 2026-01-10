Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 13:51

Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности

Депутат Нилов: пенсии по инвалидности проиндексируют с 1 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Государственные пенсии по инвалидности будут проиндексированы с 1 апреля, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Повышение коснется «чернобыльцев», инвалидов ВОВ, блокадников, детей-инвалидов и некоторых категорий военнослужащих.

С 1 апреля у всех перечисленных категорий размер пенсии увеличивается на индекс роста прожиточного минимума пенсионеров в стране, — сказал Нилов.

Депутат отметил, что в отличие от страховых пенсий, госвыплаты по инвалидности имеют твердый размер, который рассчитывается от базовой социальной пенсии. Ее размер, составляющий сейчас 8824,08 рубля, будет увеличен на 6,8%.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что в 2026 году повышение выплат коснется практически всех категорий пенсионеров. По его словам, перерасчет затронет страховые, социальные и военные пенсии. Индексация будет привязана к трем конкретным датам. Так, с 1 января страховые пенсии (по старости, инвалидности, потере кормильца) выросли на 7,6%.

пенсии
индексации
инвалиды
Россия
Ярослав Нилов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вашингтонской национальной опере пришлось переехать из-за Трампа
Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности
Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро
В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков
Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов
Хинштейн рассказал о судьбе пострадавшего при атаке ВСУ
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Долиной займется полиция? Саботировала ли она съезд с квартиры Лурье
В Иране бунтовщики выместили злость на пожарных машинах
«Элемент подлости»: генерал объяснил выход Финляндии из Оттавской конвенции
Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» в назидание Макрону
В трех российских аэропортах сняли ограничения
СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке
Названа дата открытия нового танкового вуза в России
Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме
Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта
Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии
Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий
«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной
Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.