04 марта 2026 в 13:52

МО России раскрыло подробности работы связистов в Херсонской области

Минобороны похвалило связистов ВС России за работу в Херсонской области

Военнослужащие-связисты выполняют сварку поврежденной оптоволоконной линии связи Военнослужащие-связисты выполняют сварку поврежденной оптоволоконной линии связи Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Ежедневное обеспечение бесперебойной связью командования и подразделений в зоне специальной военной операции на Херсонщине осуществляют военнослужащие 4-й гвардейской военной базы из состава группировки войск «Днепр», сообщили NEWS.ru в Минобороны РФ. Они поддерживают оперативное управление частями, задействуя все доступные виды связи.

Ключевым направлением работы остается быстрое развертывание защищенных каналов связи. Это необходимо для управления и координации действий подразделений соединения как в тылу, так и непосредственно на передовой.

Каждый военнослужащий обеспечен закрытым военным мессенджером отечественной разработки, что позволяет оставаться на связи круглосуточно. Это приложение обладает полным функционалом. Военный мессенджер не имеет аналогов в гражданской сфере, так как создан исключительно для нужд армии.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции полностью перешли на отечественные средства связи и не испытывают проблем с управлением после отключения спутниковой системы Starlink. Кроме того, он опроверг слухи о нехватке автотехники.

До этого сообщалось, что подразделения 7-й общевойсковой мотострелковой бригады Южной группировки войск также полностью обеспечены связью и не испытывают трудностей после отключения зарубежных спутниковых систем. Военнослужащие используют отечественные станции, в том числе от «Газпрома» и «Ростелекома».

