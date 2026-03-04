В Тегеране под ударом оказался район, где живут члены КСИР Keshet 12: в Тегеране атаковали район проживания КСИР

Район Буруджери в Тегеране, который известен как место проживания членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был атакован, передает израильский телеканал Keshet 12. На опубликованных кадрах с места событий виден огромный столб черного дыма, поднимающийся над местом происшествия.

Ранее иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари предупредил, что следующими целями Израиля и США после Ирана станут Турция и Катар. По его словам, мусульманские страны поддерживают Тегеран, осознавая нависшую над ними угрозу.

До этого эксперт Игорь Юшков предположил, что Иран намеренно нагнетает обстановку в Ормузском проливе, чтобы поднять мировые цены на нефть. По его мнению, Тегеран рассчитывает, что рост стоимости топлива ударит по рейтингу главы Белого дома Дональда Трампа и приведет к победе демократов на выборах в конгресс.

Кроме того, политолог Константин Блохин заявил, что США изначально стремились к превентивной войне с Ираном, следуя своей традиционной логике упреждающих ударов. Он подчеркнул, что в американском истеблишменте существует жесткий двухпартийный консенсус по вопросу противостояния Тегерану.