Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата

В ходе пленарного заседания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в шутливой форме пригрозила сенатору Сергею Карякину лишением мандата из-за неудачного выступления его команды. Судя по трансляции мероприятия, поводом для такого комментария стал ничейный результат в шахматном матче между сборной СФ и командой Калининградской области. Это состязание проходило в рамках традиционной спортивной программы, приуроченной к неделе региона в верхней палате парламента.

Карякин, слушайте, звание сенатора, конечно, трудно получить. Но, понимаете, может и обратное произойти. <...> Вы чего?, — в шутку спросила председатель СФ у гроссмейстера.

Для спикера стало неожиданностью, что представители Совета Федерации уступили в футбольном матче со счетом 3:1, а также проиграли соревнования по пулевой стрельбе (123:114). Однако команде сенаторов удалось одержать победу в волейболе (2:1) и хоккее (6:4).

Карякин в 2016 году боролся за титул чемпиона мира по шахматам, но уступил действующему на тот момент обладателю короны Магнусу Карлсену на тай-брейке. В его активе также две победы в командных чемпионатах мира (2013 и 2019 годов) и Кубок мира 2015 года. В 2024 году спортсмена делегировали в Совет Федерации Госсоветом Республики Крым.

Ранее Международная шахматная федерация вновь исключила Карякина из своего рейтинг-листа. Это произошло всего через двое суток после того, как его имя появилось в обновленной таблице. В опубликованном 28 февраля рейтинге спортсмен занимал 10-ю строчку, имея в активе 2750 очков.