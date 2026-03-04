В ООН осудили удары Израиля и США по Ирану Миссия ООН заявила о нарушении Устава ООН в действиях Израиля и США против Ирана

Независимая миссия ООН по установлению фактов заявила, что действия Израиля и США в отношении Ирана противоречат Уставу ООН. Она осудила удары и призвала к последовательному применению норм международного права.

Независимая миссия по установлению фактов по Исламской Республике Иран решительно осуждает удары Израиля и Соединенных Штатов Америки по Ирану. Эти атаки, за которыми последовали ответные удары Ирана в регионе, противоречат Уставу ООН, который запрещает применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства. Принципы международного права должны применяться последовательно ко всем — они не могут трактоваться по-разному в зависимости от того, какое государство осуществляет действия, — говорится в документе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что так называемая иранская угроза была искусственно сфабрикованным поводом для осуществления давно задуманного плана насильственной смены власти в суверенном государстве. Дипломат подчеркнула, что целью Вашингтона и Тель-Авива было свержение конституционного строя в стране — члене ООН. Так называемая иранская угроза была искусственно сфабрикованным поводом для осуществления давно задуманного плана насильственной смены власти в суверенном государстве, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.