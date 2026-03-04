Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 16:47

В ООН осудили удары Израиля и США по Ирану

Миссия ООН заявила о нарушении Устава ООН в действиях Израиля и США против Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Независимая миссия ООН по установлению фактов заявила, что действия Израиля и США в отношении Ирана противоречат Уставу ООН. Она осудила удары и призвала к последовательному применению норм международного права.

Независимая миссия по установлению фактов по Исламской Республике Иран решительно осуждает удары Израиля и Соединенных Штатов Америки по Ирану. Эти атаки, за которыми последовали ответные удары Ирана в регионе, противоречат Уставу ООН, который запрещает применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства. Принципы международного права должны применяться последовательно ко всем — они не могут трактоваться по-разному в зависимости от того, какое государство осуществляет действия, — говорится в документе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что так называемая иранская угроза была искусственно сфабрикованным поводом для осуществления давно задуманного плана насильственной смены власти в суверенном государстве. Дипломат подчеркнула, что целью Вашингтона и Тель-Авива было свержение конституционного строя в стране — члене ООН. Так называемая иранская угроза была искусственно сфабрикованным поводом для осуществления давно задуманного плана насильственной смены власти в суверенном государстве, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Иран
Израиль
США
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран ответил на сообщения NYT о секретном предложении ЦРУ
Покинувший РФ актер-иноагент решил зарабатывать на русскоязычной публике
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.