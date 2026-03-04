«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок Телеведущая Чурикова упала со сцены в ходе съемок шоу

Во время съемок шоу «Голос» на Первом канале телеведущая Яна Чурикова оступилась и упала прямо со сцены. Она сообщила в своем Telegram-канале, что через некоторое время обратилась за медицинской помощью. Ведущая посетила травматолога и прошла необходимые обследования. Рентген и УЗИ показали, что у нее всего лишь ушиб.

Упала со сцены на бетонный пол студии, само падение было эпичным, — заявила Чурикова.

