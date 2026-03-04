Зимняя Олимпиада — 2026
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок

Телеведущая Чурикова упала со сцены в ходе съемок шоу

Яна Чурикова Яна Чурикова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Во время съемок шоу «Голос» на Первом канале телеведущая Яна Чурикова оступилась и упала прямо со сцены. Она сообщила в своем Telegram-канале, что через некоторое время обратилась за медицинской помощью. Ведущая посетила травматолога и прошла необходимые обследования. Рентген и УЗИ показали, что у нее всего лишь ушиб.

Упала со сцены на бетонный пол студии, само падение было эпичным, — заявила Чурикова.

Ранее сообщалось, что актер Денис Никифоров, известный по ролям в сериале «Молодежка» и фильме «Бой с тенью», поскользнулся и получил перелом ноги. 48-летний артист обратился в больницу с жалобами на боль в ноге. Медики диагностировали у него перелом кости стопы. После наложения гипса пациента отправили домой для дальнейшего лечения. Сам Никифоров ограничился заявлением, что с ним все в порядке.

До этого во время репетиции на Красном проспекте в Новосибирске произошло нападение на солиста группы «Челси» Арсения Бородина и участников коллектива Black Sonic Pearls. Неизвестный мужчина ворвался в помещение, применив перцовый баллончик. В результате несколько музыкантов получили ожоги слизистых и начали задыхаться. О случившемся сам певец рассказал в своем Telegram-канале.

