«Ужасно и непостижимо»: на известного музыканта напали в Новосибирске Солист «Челси» Бородин сообщил о нападении во время репетиции в Новосибирске

В Новосибирске произошел инцидент с нападением на солиста группы «Челси» Арсения Бородина и коллектив Black Sonic Pearls во время репетиции на Красном проспекте. Неизвестный мужчина ворвался в помещение с перцовым баллончиком, из-за чего несколько музыкантов получили ожоги слизистых и начали задыхаться, сообщил певец в своем Telegram-канале.

То, что произошло, — это ужасно и непостижимо. Самое страшное, что рядом оказались дети. Но завтра концерт состоится. Я выйду на сцену ради вас, ради детей, которые верят в добро, и ради всех, кто верит в музыку. Музыка должна объединять, а не пугать, — заявил Бородин.

Ранее стало известно, что российский рэпер Teaky был госпитализирован после нападения в Томске. Инцидент произошел, когда артист попытался проехать на электросамокате по тротуару на улице Сибирской. Двое неизвестных избили его, в результате чего музыкант получил травмы головы, повреждение глазного яблока, височный перелом и кровоизлияние.

Кроме того, известный рэпер Lil Nas X был госпитализирован и задержан после инцидента с полицейскими на бульваре Вентура. Происшествие случилось ранним утром: артист разгуливал по улице в одних ковбойских сапогах и нижнем белье.