22 августа 2025 в 01:42

Американский рэпер подрался с полицейскими в Лос-Анджелесе

TMZ: рэпер Lil Nas X в нижнем белье устроил драку с полицией Лос-Анджелеса

Lil Nas X Lil Nas X Фото: Chris Pizzello/Invision/AP/ТАСС

Знаменитый рэпер Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) был задержан и отправлен в больницу после конфликта с правоохранителями на бульваре Вентура, пишет портал TMZ. Инцидент произошел рано утром, когда артист прогуливался по городу в одном лишь нижнем белье и ковбойских сапогах.

По данным портала, полиция прибыла на место после сообщений о полуобнаженном мужчине. Музыкант расхаживал по бульвару, напевал и примерял на голову дорожный конус. Прибывшие офицеры попытались утихомирить его, однако рэпер, по версии следствия, повел себя агрессивно.

Источники в полиции Лос-Анджелеса сообщили телеканалу NBC, что нарушитель дважды ударил полицейского. В результате стражи правопорядка были вынуждены применить силу и повалили его на землю. Хилла госпитализировали, а впоследствии ему планируют предъявить официальное обвинение в нападении на стражей порядка.

Ранее Lil Nas X рассказал фанатам, что попал в больницу, после того как внезапно у него парализовало правую половину лица. Он пожаловался, что не может нормально рассмеяться, но вместе с этим успокоил поклонников по поводу своего состояния.

США
полиция
музыканты
драки
