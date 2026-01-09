Контакт между Россией и США на уровне общественной дипломатии сохраняется через спортивные и культурные инициативы, заявил член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов в интервью ТАСС. В частности, успешно развивается «хоккейная дипломатия» совместно с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым, где формальное общение быстро перерастает в серьезный диалог о взаимных интересах.

Хорошо проходило. Начиналось все с того, что у Фетисова просили люди из северного полушария автографы. А через 15 минут разговора они, видимо, забывали, что общаются с представителями какой-то злой силы. И выяснялось, что на самом деле есть масса вещей, без которых нам сложнее и с которыми им будет проще. Они касались уже не спорта, — сказал он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что, несмотря на ряд недружественных действий в отношении России, Соединенные Штаты не стремятся объявлять ей войну. Как он отметил, об этом свидетельствуют высказывания представителей администрации президента Дональда Трампа, которые не желают дальнейшей эскалации.

Кроме того, британский военный эксперт Майкл Кларк заявил, что действия и высказывания Трампа фактически укрепляют позиции России. Он связал это с силовой операцией в Венесуэле и претензиями на Гренландию, которые, по его мнению, усиливают влияние российского президента Владимира Путина.