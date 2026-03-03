Ограбление, нежелание выходить замуж, новые фильмы: как живет Тумайкина

Актриса Ольга Тумайкина активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Тумайкина

Ольга Тумайкина родилась 3 апреля 1972 года в Красноярске. Окончила театральное училище имени Б. Щукина.

Известность актрисе принесла роль в скетч-шоу «Женская лига». Помимо этого, она снималась в картинах «Новый год в ноябре», «Исчезнувшая империя», «Елки», «Карамель», «Нереальная история», «Марлен», «В активном поиске», «Стрим», «Неприличные деньги», «Комбинация», «Онегин», «Герои анекдотов» и других. Всего в ее фильмографии более 130 работ.

Что известно о личной жизни Тумайкиной

В 1996 году Тумайкина родила дочь Полину от бизнесмена Андрея Бондарева. Спустя время он обанкротился и стал поднимать на актрису руку.

«Это было так давно, память моя вычеркивает уже эти обстоятельства. Это в сознании, в менталитете мужском присутствует — бить жену. Также бывают изъяны в воспитании, в характере... Я жадная, не хотела делиться с ним славой. Это было мое дело, мой успех», — вспоминала Тумайкина в передаче «Судьба человека».

Полина пошла по стопам мамы и стала актрисой. В 2008 году Тумайкина родила вторую дочь, Марусю, но имя ее отца она не раскрывает.

Сейчас артистка состоит в отношениях с мужчиной по имени Алексей, с которым познакомилась в автосервисе. При этом она заявила, что замуж больше выходить не хочет.

«Эта идея больше не привлекает. Меня вполне устраивает сегодняшняя жизнь, и если я мечтаю о свадьбе, то это связано только с дочками», — объясняла Тумайкина.

Ольга Тумайкина Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Кто обокрал Тумайкину

В 2020 году Ольга Тумайкина написала заявление в полицию, поскольку выяснилось, что на протяжении года ее обворовывала домработница. Женщине удалось вынести почти 800 тысяч рублей.

Сначала актриса не замечала пропажи, но потом домработница неожиданно сообщила посредством СМС, что уезжает домой на Украину, и заблокировала ее. Тогда и выяснились все обстоятельства.

«Подозреваемая смогла вынести из таунхауса актрисы золотые кольца и серьги с изумрудами и бриллиантами, золотые кольца и перстень с сапфирами и бриллиантами, золотой браслет с бриллиантами, несколько комплектов золотых сережек с бриллиантами, большой золотой перстень в оправе из бриллиантов, а также наручные часы с дарственной надписью от руководителя СК РФ. Общий ущерб от действий воровки составил 780 тысяч рублей», — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Чем сейчас занимается Тумайкина

Ольга Тумайкина продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Стакан воды, или Заговор по-английски», «Говори со мной», «45 оттенков разного. Вечер Ольги Тумайкиной», «Сильва», «Счастье по приговору», «Вход через спальню, или Босиком по парку», «Любовь у трона» и «Ричард III».

Сейчас в прокате ленты «Сказка о царе Салтане» и «Уволить Жору» с ее участием. В скором времени также выйдут картины «Автостопом до мечты», «Морозко», «Три друга, клад и матрос Кошка», «Робоняня», «Дедмобиль», «Старый новый бывший», «Побудь со мной» и «Температура Вселенной».

