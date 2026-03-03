Скандал и рыдания в гримерке: что произошло на концерте Славы в Пензе

Гастрольный тур «Слава. 25 лет на сцене» для певицы Славы (настоящее имя — Александра Сланевская) закончился в Пензе крупным скандалом. Зрительницы во время концерта стали предъявлять артистке претензии: якобы поет под фонограмму и пьяна. Что на самом деле случилось, как инцидент комментирует сама исполнительница и как ей не попасть «под отмену» в будущем — в материале NEWS.ru.

Что случилось со Славой на концерте в Пензе

В феврале у Славы прошло 9 концертов в рамках юбилейного тура «25 лет на сцене», но во второй половине месяца все пошло не по плану. 18 февраля в Смоленске во время исполнения песни «Дочка — мама» певица расплакалась и ушла за кулисы, больше тем вечером она на сцену не вернулась. Чуть раньше певица сообщила со сцены, что эта песня для нее личная. Она не стала уточнять, что в этот день пять лет назад умерла ее мама. Хотя концерт был отработан не полностью, скандала тогда не случилось.

А вот следующее выступление — в Пензе — получило более масштабный общественный резонанс. Уже на первых песнях из зала стали раздаваться крики «фанера». Одна из зрительниц подошла к сцене и начала предъявлять певице претензии в якобы использовании фонограммы, к ней присоединились еще несколько возмущенных женщин.

Слава попросила выключить музыку и стала общаться с негодующими гостьями. Она объяснила, что плохо себя чувствует. Несколько раз предложила вернуть деньги за билеты. Артистка подчеркнула, что готова отдать их из собственного кармана здесь и сейчас. В конце речи она эмоционально высказалась в адрес зрительницы, мол, та испортила другим настроение и она «плохой, мерзкий человек».

В конце концерта несколько зрительниц пришли к гримерке Славы. Певица лично объяснилась с ними, еще раз сообщив о своей болезни: «У меня гайморит, глухое ухо, болит плечо... Если бы я отменила концерт, то ущерб составил бы около 3 миллионов рублей. У меня есть такие деньги? Нет! Я попыталась спеть, как я могу! А вы злейшие люди!» — сказала на эмоциях Слава.

Кто-то вызвал полицию, что добавило драйва в скандал. Со слов певицы, именно из-за болезни во время исполнения песен она сидела на стуле, ее поддерживали музыканты за руки. По мнению некоторых зрителей, артистка находилась в состоянии опьянения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже после концерта исполнительница опубликовала эмоциональное видео, рыдая, уверяла, что «не было сил встать» из-за болезни и таблеток. Также сказала, что не хочет жить после такого позора.

Что сказала Слава после скандала

В беседе с NEWS.ru Слава сообщила, что и сейчас плохо себя чувствует. По ее словам, она с трудом справилась с волной паники и отчаяния после концерта. Артистка назвала произошедшее на концерте в Пензе провокацией.

«Кто и для чего устроил [скандал], я не знаю. Действовала группировка подвыпивших женщин по чьему-то заказу, или они решили вот так „самовыразиться“, я тоже не знаю и не понимаю. Но то, что они действовали спланированно с самого начала выступления, видели все остальные адекватные зрители на концерте. Они начали ломиться на сцену, мешали работе моего коллектива, пытались задеть танцоров и музыкантов. Делали все, чтобы сорвать выступление, которое и так давалось мне с огромным трудом», — рассказала Слава.

Певица снова подчеркнула, что работала в состоянии болезни под обезболивающими. «Я действительно была не в лучшей артистической форме, отрицать не буду. Но и отменить концерт день в день не могла. Не привыкла подводить зрителей, которые ждут встречи в своем городе», — заявила вокалистка.

Слава также сообщила, что берет паузу на месяц — намерена «позаботиться о своем здоровье, привести тело и голову в порядок». Уже в апреле, согласно концертному графику, она планирует вернуться на сцену.

Артистка пообещала наказать женщин, которые пытались сорвать ее концерт. «Я решила, что это дело нельзя оставлять. Так каждая сумасшедшая баба может выбежать [на сцену] на концерте, испортить его. Мы сейчас готовим разбирательство по этому поводу. У нас есть фотографии всех этих женщин, видео. Просто так это не оставим», — пообещала звезда.

Кто виноват в скандале, что сказал Лавров

Концертный директор Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что говорить со сцены о болезни непрофессионально для артиста. По его словам, нужно отрабатывать программу, несмотря ни на что, либо отменять концерт.

Певица Слава (настоящее имя — Александра Сланевская) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«У меня десятки, сотни примеров, когда артисты выходили на сцену в любом состоянии и зритель не догадывался [об их болезни]. Были случаи, когда, например, у артиста скончались отец или мать, и в этом состоянии он выходил и работал. Помню, Валерия выступала с температурой 40, ее буквально выносили на руках на сцену. Отработала идеально! А рассказывать всем, что тебе плохо и ты болеешь, непрофессионально. Тогда отменяй концерт. Но не хочется попадать на деньги», — предположил Лавров.

Он также привел в пример Стаса Пьеху. Певец недавно тоже заболел. Его директор отменил концерт и вернул деньги организаторам в Сибири. Это честно и справедливо по отношению к зрителям, подчеркнул Лавров. Вместе с тем он добавил, что Слава отработала бы концерт нормально, если бы не провокация. По его словам, она не была пьяной.

«Слава и в таком состоянии [алкогольном] может петь, а тут видно [на видео], что реально болеет. Возникает вопрос: где была в это время охрана? Артистка вообще не должна была разговаривать [в момент провокации], что-то объяснять. Этим должна была сразу заняться служба безопасности», — подчеркнул Лавров.

Он предположил, что Слава обязана предъявлять претензии не к зрительницам, а к охране и организаторам. Но вряд ли она станет это делать, так как портить отношения с крупным комплексом в регионе глупо, отметил собеседник.

Концертный зал «Пенза» переадресовал все претензии зрителей к организатору выступления Славы — ООО «Артвэй», директор — М. А. Дугин. Тот на звонки не отвечает. Его компания занимается организацией концертов с 2018 года.

Что будет дальше с карьерой Славы

Продюсер Павел Рудченко выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что скандал никак не отразится на карьеры Славы, ее не «отменят», о случившемся поговорят и забудут.

«У Славы сейчас не самый легкий период. Расставание с супругом, который финансировал ее, сказывается на творчестве и, конечно, на психоэмоциональном состоянии. Поэтому была такая реакция на концерте, в соцсетях появляются видео срывов от артистки. Я не думаю, что в целом этот скандал как-то повлияет на ее карьеру. Многие и так в курсе, что происходит с певицей», — предположил Рудченко.

Певица Слава (настоящее имя — Александра Сланевская) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Продюсер Лавров придерживается того же мнения: произошедшее вполне вписывается в образ Славы как женщины несдержанной, эмоциональной. Если бы произошло с кем-то другим, могли бы быть последствия, а к такому поведению исполнительницы хита «Одиночество» в шоу-бизнесе давно привыкли.

Читайте также:

Синцов бегал голышом, Аплекаеву убили: что стало со звездами «Дома-2»

«Лицо как застывшая маска»: Джоли перепугала русских зрителей внешним видом

Зрители платят, критики ворчат: за что разнесли «Сказку о царе Салтане»