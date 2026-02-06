Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 12:02

Врач перечислил внешние признаки алкоголизма

Врач Исаев: хроническая отечность с утра может быть симптомом алкоголизма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хроническая отечность с утра может указывать на наличие алкоголизма, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр нарколог президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. При этом он отметил, что диагноз ставится не по внешнему виду, а по совокупности критериев.

Тем не менее со временем могут появляться косвенные признаки: хроническая отечность лица, особенно по утрам, изменения кожи (сухость, тусклый цвет, склонность к покраснению), тремор (дрожание) пальцев рук, колебания веса, утомляемость, нарушения сна, дневная вялость, а также эмоциональная лабильность: резкие перепады настроения, раздражительность, тревожность, — рассказал Исаев.

Врач подчеркнул, что перечисленные признаки могут быть связаны с другими заболеваниями или особенностями организма. По его словам, поставить диагноз, основываясь только на внешности, невозможно.

Ранее врач-нарколог Марат Сараев рассказал, что размещение страшных картинок на бутылках с алкоголем не поможет в борьбе с алкоголизмом. Он отметил, что такая мера уже показала неэффективность при размещении на пачках сигарет.

