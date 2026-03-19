Иран похвастался ударом по важнейшему в Саудовской Аравии нефтезаводу Иран заявил, что ударил по нефтеперерабатывающему заводу в саудовском Янбу

Иран мог нанести ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в саудовском городе Янбу на побережье Красного моря. По данным иранского гостелевидения, атака направлена против «альтернативного маршрута США в обход Ормузского пролива».

Информации о результативности удара и разрушениях пока нет. Пострадавшая сторона также данные об атаке официально не подтверждала.

Несколько ракет попали в НПЗ в Янбу в Саудовской Аравии на Красном море. В этот завод инвестировали американцы, — сообщили представители СМИ.

Удар по объекту в Янбу расширяет географию конфликта, перенося его на побережье Красного моря. До этого происшествия основным театром военных действий был Ормузский пролив и Персидский залив. Атака на саудовский НПЗ — сигнал США, что альтернативные маршруты не будут в безопасности.

Ранее сообщалось, что удары по атомной электростанции «Бушер» в Иране могут оставить страны Ближнего Востока без питьевой воды. Доктор технических наук, профессор, член общественного совета Росатома Владимир Кузнецов предупредил, что опреснительные установки неспособны защитить от следов радиации, которая может загрязнить водоемы. Пострадавшими могут стать Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Оман.