В Словакии предположили, какую «свинью» может подложить стране Украина Фицо: Украина может перекрыть «Дружбу» сразу после получения кредита Евросоюза

Словакию не удивит очередная остановка работы нефтепровода «Дружба» со стороны Украины после получения Киевом кредита от Евросоюза, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в своих социальных сетях. По его словам, президент Владимир Зеленский может принять такое решение после того, как получит €90 млрд (8,82 трлн рублей).

Меня совершенно не удивило бы, что после получения €90 млрд военного кредита украинский президент принял бы решение опять остановить «Дружбу», — сообщил Фицо, обращаясь к согражданам.

Он выразил заинтересованность в реакции Евросоюза и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на возможный новый срыв транзита. Политик подчеркнул, что словацкое правительство своей решительной политикой способствовало восстановлению работы «Дружбы», которая критически важна для энергобезопасности Центральной Европы.

Как уже отмечал Фицо, открытие трубопровода подтвердило, что он не был поврежден, а использовался как инструмент геополитической борьбы. Сейчас послы ЕС одобрили кредит Киеву и ожидают от Словакии и Венгрии отказа от несогласия после возобновления поставок.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов передавал, что получил неофициальные сведения о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. По его словам, официальных заявлений от российской стороны пока не было, но сложности, скорее всего, могли быть вызваны недавними ударами по объектам российской инфраструктуры.