В Словакии предположили, какую «свинью» может подложить стране Украина

Фицо: Украина может перекрыть «Дружбу» сразу после получения кредита Евросоюза

Словакию не удивит очередная остановка работы нефтепровода «Дружба» со стороны Украины после получения Киевом кредита от Евросоюза, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в своих социальных сетях. По его словам, президент Владимир Зеленский может принять такое решение после того, как получит €90 млрд (8,82 трлн рублей).

Меня совершенно не удивило бы, что после получения €90 млрд военного кредита украинский президент принял бы решение опять остановить «Дружбу», — сообщил Фицо, обращаясь к согражданам.

Он выразил заинтересованность в реакции Евросоюза и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на возможный новый срыв транзита. Политик подчеркнул, что словацкое правительство своей решительной политикой способствовало восстановлению работы «Дружбы», которая критически важна для энергобезопасности Центральной Европы.

Как уже отмечал Фицо, открытие трубопровода подтвердило, что он не был поврежден, а использовался как инструмент геополитической борьбы. Сейчас послы ЕС одобрили кредит Киеву и ожидают от Словакии и Венгрии отказа от несогласия после возобновления поставок.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов передавал, что получил неофициальные сведения о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. По его словам, официальных заявлений от российской стороны пока не было, но сложности, скорее всего, могли быть вызваны недавними ударами по объектам российской инфраструктуры.

Теракт в Колумбии унес жизни семи человек
Инсульт: группы риска, признаки скорой беды, как спастись. Ликбез от врача
В Словакии предположили, какую «свинью» может подложить стране Украина
США утверждают, что получили от Ирана новое предложение
Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ превысило 40
Атака БПЛА на Москву: последствия, что известно, где еще ВСУ наносят удары
Посольство РФ озвучило данные о возможных пострадавших россиянах в Мали
Как вовремя выявить болезнь почек: врач назвала важнейшие исследования
«Орлан с Рублевки думает, что он человек»: репортаж из центра спасения птиц
Минимум девять БПЛА лишились «крыльев» над Севастополем
МВД назвало корейцев настоящими союзниками РФ из-за одного смелого решения
«Запасы остаются проблемой»: Франция столкнулась с очередным дефицитом
Аттракцион с людьми рухнул с максимальной высоты в итальянском городе
Украинский БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Четыре российских аэропорта перестали запускать и выпускать самолеты
Двое взрослых и столько же детей получили ранения в Белгородской области
Глава оппозиционной партии Польши призвал перестроить власть в стране
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь
Подростки отбили мужчину от военкомов в Одессе
В Италии вступились за лишенного гражданства Британии из-за РФ полицейского
Дальше
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

