Казахстан получил тревожный сигнал о поставках нефти по «Дружбе» Казахстан получил неофициальные сведения о невозможности транзита по «Дружбе»

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что получил неофициальные сведения о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. По его словам, которые приводит ТАСС, официальных заявлений от российской стороны пока не было.

По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау — Самара по направлению нефтепровода «Дружба», и далее на завод в Шведт у нас ноль, — отметил Аккенженов.

Министр предположил, что сложности, скорее всего, могли быть вызваны недавними ударами по объектам российской инфраструктуры. В связи с этим, по словам главы Минэнерго Казахстана, республика намерена перераспределить планировавшиеся объемы поставок на альтернативные направления.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами. Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

До этого глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал Украину возобновить работу трубопровода «Дружба». Он потребовал прекратить шантаж в отношении Будапешта.