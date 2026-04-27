Трамп раскрыл, через сколько дней взорвутся иранские нефтепроводы Трамп пообещал, что нефтепроводы Ирана взорвутся через три дня из-за блокады США

Американская морская блокада приведет иранские нефтепроводы к взрыву через три дня, заявил телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп. По его словам, восстановить их в первозданном виде будет невозможно.

Так глава Белого дома ответил на вопрос о рычагах давления на Тегеран. Он подчеркнул, что основным методом решения проблемы на Ближнем Востоке остается военная сила со стороны американского государства.

Что случится? Линия взорвется изнутри, механически и на земле. Что-то произойдет: она просто взорвется. Говорят, у них осталось около трех дней, прежде чем это произойдет, — сказал Трамп.

В субботу президент США отменил поездку делегации в Исламабад для переговоров, но позже заявил о получении от Ирана более выгодного предложения. Однако в Иране отрицают факт встречи. Президент страны Масуд Пезешкиан указывал, что государство не будет участвовать в переговорах под давлением, угрозами или блокадой. Это будет возможно только при устранении всех препятствий, включая морскую блокаду иранских судов и портов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заметил, что Трамп не снимет морскую блокаду с Ирана ради возобновления переговоров. По его мнению, несмотря на попытки Штатов начать диалог, ИРИ проявляет принципиальность и выставляет жесткие требования.