26 апреля 2026 в 12:10

«Тупиковая ситуация»: политолог о требованиях Пезешкиана для диалога с США

Политолог Дудаков: Трамп не снимет морскую блокаду Ирана ради переговоров

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп не снимет морскую блокаду с Ирана ради возобновления переговоров, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, несмотря на попытки Штатов начать диалог, ИРИ проявляет принципиальность и выставляет жесткие требования.

Действительно, нужно констатировать, что на текущий момент администрация Трампа оказалась в тупиковой ситуации. Белый дом отчаянно стремится организовать переговорный процесс с Ираном и заключить соглашение, которое можно было бы назвать победой США, чтобы оно было выгодным и соответствовало американским условиям. Но иранская сторона проявляет принципиальность и на такие предложения американцев не идет. К тому же никакого доверия к американским переговорщикам нет после того, как их неоднократно использовали в рамках переговорного процесса, а потом начиналась эскалация, и американцы били по Ирану, — сказал Дудаков.

Политолог отметил, что конфликт в Иране негативно сказывается на внутренней обстановке в США. Пока Ормузский пролив остается перекрытым, энергокризис по всему миру продолжает расширяться, затрагивая и США, пояснил он. Как подчеркнул собеседник, у Трампа не осталось приемлемых вариантов, поскольку как принятие требований ИРИ, так и новая эскалация подорвут позиции американского лидера.

Альтернативный вариант — это устраивать новую эскалацию, либо бить по инфраструктуре Ирана, либо же устраивать наземную операцию с высадкой морпехов на островах в Персидском заливе или в Ормузском проливе, но и то, и другое рискованно. Во-первых, проявляется истощение военных арсеналов Пентагона. Уже не так-то много средств поражения имеется у США, чтобы продолжать боевые действия. Наземная операция, очевидно, приведет к большим потерям среди американских военных, и это обрушит рейтинги Трампа. Плюс, конечно, над ним довлеют и внутриполитические факторы. Внутри Америки у Трампа тоже все печально, — высказался Дудаков.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что возобновление переговоров Ирана и США будет возможно только при устранении всех препятствий, включая морскую блокаду иранских судов и портов. По его словам, тактика давления со стороны Вашингтона противоречит намерениям Белого дома вступить в дипломатический процесс.

Мир
Иран
Дональд Трамп
Ормузский пролив
Софья Якимова
