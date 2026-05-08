08 мая 2026 в 09:31

Журналист раскрыл, почему Украина не смогла подорвать «Турецкий поток»

Украине не удалось одновременно организовать подрыв «Северного» и «Турецкого потоков» из-за просчетов при подготовке операции, написал в книге «Подрыв „Северного потока“» журналист Боян Панчевски. От связанной с «Турецким потоком» части плана в итоге решили отказаться после возникновения трудностей у одной из групп, сообщает РИА Новости.

Как утверждает Панчевски, отвечавшая за подготовку диверсии против «Турецкого потока» южная группа столкнулась с проблемами еще на начальном этапе операции. В результате организаторы отказались от реализации этой части плана, а позднее один из участников заявил, что срыв операции пошел «на благо».

Экипаж [яхты] «Санта-Лусии» в конечном итоге потерпел неудачу из-за плохого планирования. <...> Хуже того, они, судя по всему, даже перепутали трубы «Турецкого потока» с меньшим по размеру трубопроводом, ведущим к трем газовым месторождениям (Галата, Каварна и Калиакра) у побережья Болгарии и рядом с румынской границей, — написал Панчевски.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия неоднократно призывала Турцию добиться от Украины гарантий недопущения атак на инфраструктуру важных газопроводов, по которым идут поставки газа по дну Черного моря. По его словам, речь идет о «Турецком потоке» и «Голубом потоке».

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

