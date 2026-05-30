Взрыв ракеты Безоса «разбил» космодром на мысе Канаверал

Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний на стартовой площадке привел к значительным разрушениям космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передает Associated Press. Фотографии с высоты показали груды разрушенных конструкций — уцелели лишь одна башня и резервуар для воды.

Агентство назвало произошедшее «сильным ударом» по репутации Blue Origin, принадлежащей предпринимателю Джеффу Безосу. В прошлом месяце полеты ракет этого типа уже приостанавливали из-за проблем с двигателем: тогда компания не смогла вывести спутник на нужную орбиту.

Администратор NASA Джаред Айзекман сообщил, что агентство совместно с партнерами проведет тщательное расследование инцидента. Специалисты оценят его влияние на другие миссии и сроки возобновления запусков.

Ранее историк космонавтики Александр Железняков заявил, что авария при тестировании тяжелой ракеты New Glenn рискует сдвинуть сроки американской лунной программы. Эксперт агентства напомнил, что в недавно обнародованном плане США этому носителю отводилась ключевая роль: именно с его помощью предполагалось отправлять аппараты к Луне. Также ракету планировали задействовать в испытаниях элементов околоземной инфраструктуры и для вывода спутников Amazon Leo.

