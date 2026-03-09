У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров» РИА Новости: Безос купил участки во Флориде по соседству с Цукербергом

Основатель Amazon Джефф Безос скупает недвижимость по соседству с Марком Цукербергом на элитном острове Индиан-Крик во Флориде, который в прессе прозвали «бункером миллиардеров», сообщает РИА Новости. Стоимость четырех участков, которыми сейчас владеет Безос, достигает $339 млн (более 26 млрд руб.).

Интерес к этому закрытому месту подогрела новость о том, что в марте Цукерберг с супругой приобрели там особняк за $170 млн (более 13 млрд руб.). Остров к северу от Майами-Бич славится своей обособленностью и усиленными мерами безопасности, что и дало повод для столь громкого прозвища.

Как выяснило агентство, изучив документы о собственности, Безос собирает свою коллекцию участков на острове с середины 2023 года. Три из них (лоты 11, 12 и 9) находятся в непосредственной близости от нового владения Цукерберга. Общая площадь соседних с ним участков составляет около 26 тысяч квадратных метров.

По данным журналистов, миллиардер действует через подставные структуры и доверенных лиц. Так, лоты 11 и 12, оцениваемые в $147 млн (более 11 млрд руб.), оформлены на фонды Palm Trust и Cape Trust. Связь Безоса с этой недвижимостью ранее всплыла в судебной жалобе бывшего владельца.

Ранее стало известно, что в США скончалась мать Безоса Жаклин Безос. Ей было 78 лет, она страдала деменцией и умерла дома в Майами в окружении близких. Жена миллиардера Лорен Санчес в личном блоге призналась, что будет скучать по свекрови.