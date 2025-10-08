Украинский инвестор побывал в космосе Компания Blue Origin отправила экипаж из шести туристов на границу с космосом

Ракета New Shepard компании Blue Origin c экипажем из шести туристов, в числе которых был украинский бизнесмен, совершила суборбитальный полет. О полете компания рассказала в соцсети X. Туристов успешно подняли на высоту более 100 км, к линии Кармана, которая считается границей с космосом.

Мы только что завершили наш 36-й полет по программе New Shepard, — рассказали в компании.

В состав экипажа вошли предприниматель из Казахстана Дана Карагусова, бизнесмен Джефф Элджин, инженер Клинт Келли III, предприниматель Аарон Ньюман, украинский инвестор Виталий Островский и Уилл Льюис. Подробности о личности последнего не уточняются. Сообщение о пуске ракеты опубликовали в 16:38 мск, приземление состоялось в 17:31 мск.

Blue Origin принадлежит миллиардеру и основателю Amazon Джеффу Безосу и занимается развитием космического туриста. В апреле она отправила к линии Кармана певицу Кэтти Перри, невесту Безоса Лорен Санчес, активистку Аманду Нгуе, предпринимателя Айшу Боу, кинопродюсера Кериэнна Флинна и ведущую новостей Гэйл Кинг.

