08 октября 2025 в 19:21

Украинский инвестор побывал в космосе

Компания Blue Origin отправила экипаж из шести туристов на границу с космосом

Фото: Blue Origin/Global Look Press

Ракета New Shepard компании Blue Origin c экипажем из шести туристов, в числе которых был украинский бизнесмен, совершила суборбитальный полет. О полете компания рассказала в соцсети X. Туристов успешно подняли на высоту более 100 км, к линии Кармана, которая считается границей с космосом.

Мы только что завершили наш 36-й полет по программе New Shepard, — рассказали в компании.

В состав экипажа вошли предприниматель из Казахстана Дана Карагусова, бизнесмен Джефф Элджин, инженер Клинт Келли III, предприниматель Аарон Ньюман, украинский инвестор Виталий Островский и Уилл Льюис. Подробности о личности последнего не уточняются. Сообщение о пуске ракеты опубликовали в 16:38 мск, приземление состоялось в 17:31 мск.

Blue Origin принадлежит миллиардеру и основателю Amazon Джеффу Безосу и занимается развитием космического туриста. В апреле она отправила к линии Кармана певицу Кэтти Перри, невесту Безоса Лорен Санчес, активистку Аманду Нгуе, предпринимателя Айшу Боу, кинопродюсера Кериэнна Флинна и ведущую новостей Гэйл Кинг.

Ранее NASA опубликовало снимок суши, которые приготовили астронавты на борту МКС. Астронавты сделали их из имеющихся на станции ингредиентов. Однако пользователи соцсетей не оценили блюда из водорослей нори, риса, тунца и ветчины Spam.

США
космос
космический туризм
Джефф Безос
Blue Origin
