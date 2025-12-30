В случае заключения мирного соглашения США должны предоставить России гарантии безопасности, аналогичные тем, что получит Украина, заявил депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, американцы должны будут поддержать Москву военным путем, если Киев решит напасть. При этом он признал, что такое решение маловероятно, как и урегулирование конфликта в обозримом будущем, передает ТАСС.

У России тоже должны быть гарантии безопасности. Но если Украина хочет, например, чтобы в случае так называемой, в кавычках, российской агрессии на ее стороне выступили Соединенные Штаты, то Россия должна, наверное, получить симметричное. Это было бы правильно: гарантии, что если, так сказать, мы видим агрессию со стороны так называемой Украины, то тогда США должны выступить военным образом на стороне РФ, — отметил Бородай.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен отменять военное положение и мобилизацию в стране при начале возможного перемирия. Он отметил, что пойдет на такой шаг только после получения гарантий безопасности. Перемирие без них, добавил Зеленский, не означает окончания конфликта.