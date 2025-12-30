Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 09:42

От США потребовали гарантий безопасности для России

Бородай: США должны дать России гарантии безопасности при мирном соглашении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
В случае заключения мирного соглашения США должны предоставить России гарантии безопасности, аналогичные тем, что получит Украина, заявил депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, американцы должны будут поддержать Москву военным путем, если Киев решит напасть. При этом он признал, что такое решение маловероятно, как и урегулирование конфликта в обозримом будущем, передает ТАСС.

У России тоже должны быть гарантии безопасности. Но если Украина хочет, например, чтобы в случае так называемой, в кавычках, российской агрессии на ее стороне выступили Соединенные Штаты, то Россия должна, наверное, получить симметричное. Это было бы правильно: гарантии, что если, так сказать, мы видим агрессию со стороны так называемой Украины, то тогда США должны выступить военным образом на стороне РФ, — отметил Бородай.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен отменять военное положение и мобилизацию в стране при начале возможного перемирия. Он отметил, что пойдет на такой шаг только после получения гарантий безопасности. Перемирие без них, добавил Зеленский, не означает окончания конфликта.

Россия
Госдума
Александр Бородай
гарантии безопасности
конфликт на Украине
