Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 19:14

В ГД назвали цель экстренных поставок западного оружия Киеву через Польшу

Депутат Бородай: НАТО готовит Европу к длительному конфликту с Россией

Фото: Peter Gercke/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Активность НАТО в переброске вооружений Киеву через Польшу свидетельствует о подготовке Европы к масштабному и продолжительному конфликту с Россией, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Он отметил, что западные политики не могут отказаться от поддержки киевского режима, так как коррупционно связаны с ним.

Это объясняет рост военных расходов и снижение уровня жизни в странах Европы. Западные политики делают ставку на киевский режим и, как правило, имеют тесные коррупционные связи с ним. Поставки продолжаются, военная помощь растет и финансируется под предлогом подготовки к войне с Россией, — пояснил Бородай.

Ранее сообщалось, что в главный транспортный хаб для снабжения Вооруженных сил Украины экстренно начали стягивать военную технику НАТО. Речь идет о польском городе Жешув, который служит ключевым центром координации и транзита военных грузов из стран Альянса для ВСУ. В переброске техники задействовано как минимум 10 транспортных самолетов.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте изменил свою риторику относительно целей Украины. После недавнего удара российским комплексом «Орешник» он стал говорить не о «победе», а о «выживании» Киева.

НАТО
Украина
поставки оружия
переброска вооружения
Польша
Госдума
Александр Бородай
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
США могут вторгнуться в Иран в ближайшие сутки
Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше
Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт
В Китае сравнили военную мощь России и США
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения
В местах поиска экс-главы «Уралкалия» найдено тело человека
Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите
Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена
«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет
Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании
Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета
На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время
«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда
Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян
Завещание, отказ прощать Ивлееву, двое детей: как живет блогер Ида Галич
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.