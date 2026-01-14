В ГД назвали цель экстренных поставок западного оружия Киеву через Польшу Депутат Бородай: НАТО готовит Европу к длительному конфликту с Россией

Активность НАТО в переброске вооружений Киеву через Польшу свидетельствует о подготовке Европы к масштабному и продолжительному конфликту с Россией, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Он отметил, что западные политики не могут отказаться от поддержки киевского режима, так как коррупционно связаны с ним.

Это объясняет рост военных расходов и снижение уровня жизни в странах Европы. Западные политики делают ставку на киевский режим и, как правило, имеют тесные коррупционные связи с ним. Поставки продолжаются, военная помощь растет и финансируется под предлогом подготовки к войне с Россией, — пояснил Бородай.

Ранее сообщалось, что в главный транспортный хаб для снабжения Вооруженных сил Украины экстренно начали стягивать военную технику НАТО. Речь идет о польском городе Жешув, который служит ключевым центром координации и транзита военных грузов из стран Альянса для ВСУ. В переброске техники задействовано как минимум 10 транспортных самолетов.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте изменил свою риторику относительно целей Украины. После недавнего удара российским комплексом «Орешник» он стал говорить не о «победе», а о «выживании» Киева.