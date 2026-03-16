16 марта 2026 в 17:48

Раскрыты первые подробности нападения подростка с ножом в Подмосковье

МВД: 13-летний школьник в Подмосковье ударил сверстника ножом в шею

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В поселке Свердловский подросток нанес ножевое ранение своему ровеснику, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области. Инцидент произошел утром 16 марта возле одного из жилых домов.

Подросток и его жертва учатся в одной школе, но в параллельных классах. Пострадавший получил ранение в область шеи и был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что ученик седьмого класса ударил ножом сверстника в Подмосковье. По предварительным данным, пострадавший получил не менее трех ранений. Происшествие случилось в поселке Свердловский, который относится к Щелковскому городскому округу. Мотивом нападения могла стать личная неприязнь. Подозреваемого задержали.

Через некоторое время СМИ уточнили состояние пострадавшего. Мальчика госпитализировали в больницу города Королева с тремя колотыми ранами. Его состояние оценивается как средней тяжести. Сам пострадавший рассказал, что нападение произошло по пути в школу.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
