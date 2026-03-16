Подросток ворвался в подмосковную школу с ножом Семиклассник ранил ножом сверстника в подмосковной школе

Семиклассник напал с ножом на школу в Подмосковье, сообщил Telegram-канал Mash. Предварительно, пострадал один из учеников: у него минимум три ранения.

Инцидент произошел в поселке Свердловский Щелковского округа. Как отметил канал, ребенок мог устроить нападение из-за личной ненависти. В результате подростка задержали.

Ранее жительница Пскова была задержана за пособничество по делу о нападении в школе города Александровска Пермского края. По данным СК РФ, 16-летняя девушка общалась с устроившим резню подростком в мессенджере.