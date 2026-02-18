Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 11:47

Девятиклассник пришел в школу с пистолетом и объяснил свой поступок

Подросток пришел в школу с пневматическим оружием и ножами в Ачитском районе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В одной из школ Ачитского района ученик девятого класса явился на занятия с пневматическим пистолетом и ножами, сообщает МО МВД России «Красноуфимский». Оружие у подростка было изъято благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудника охраны.

Сам несовершеннолетний впоследствии пояснил, что не имел намерений нападать на кого-либо. Оружие, по его словам, он носил с собой без какой-либо конкретной цели. В ходе разбирательства выяснилось, что пистолет подросток приобрел самостоятельно.

В отношении родителей девятиклассника был составлен административный протокол. В свое время их сын уже состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что предпосылки для участившихся нападений в учебных заведениях связаны с деятельностью вербовщиков. По информации председателя ГД, злоумышленники активно используют видеоигры для вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Он добавил, что существуют данные, указывающие на возможную причастность украинских террористических элементов к организации подобных атак.

