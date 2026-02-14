В Госдуме назвали причины нападений подростков в школах Володин назвал вербовку через видеоигры причиной нападений в школах

Причины нападений подростков в школах заключаются в том, что их вербуют террористы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его мнению, злоумышленники используют для этого видеоигры.

Эксперты приходят к выводам, что последние ЧП в учебных заведениях с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми. Через игровые платформы и сопутствующие приложения детей вовлекают в сообщества и чаты, содержащие деструктивный и запрещенный контент, — написал он.

Он добавил, что есть информация о причастии к этим атакам украинских террористов. Также рассматривается возможность связи между недавними нападениями, резюмировал Володин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин предложил запретить серию видеоигр Call of Duty: Modern Warfare, а также проверить их на русофобию. Депутат обратил внимание на то, как в играх серии практически все время приходится стрелять по русским солдатам.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к популярной среди детей игровой онлайн-платформе Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию.