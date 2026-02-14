Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 10:09

В Госдуме назвали причины нападений подростков в школах

Володин назвал вербовку через видеоигры причиной нападений в школах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Причины нападений подростков в школах заключаются в том, что их вербуют террористы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его мнению, злоумышленники используют для этого видеоигры.

Эксперты приходят к выводам, что последние ЧП в учебных заведениях с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми. Через игровые платформы и сопутствующие приложения детей вовлекают в сообщества и чаты, содержащие деструктивный и запрещенный контент, — написал он.

Он добавил, что есть информация о причастии к этим атакам украинских террористов. Также рассматривается возможность связи между недавними нападениями, резюмировал Володин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин предложил запретить серию видеоигр Call of Duty: Modern Warfare, а также проверить их на русофобию. Депутат обратил внимание на то, как в играх серии практически все время приходится стрелять по русским солдатам.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к популярной среди детей игровой онлайн-платформе Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию.

Вячеслав Володин
Госдума
нападения
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 14 февраля: войска зажали в тиски, Купянск
Поставки вина из ЕС в Россию рухнули до минимума
«Недобросовестная конкуренция»: посол обрушился на США за вытеснение России
Рубио нашел корень разногласий США с Европой
Назван ущерб в деле о хищении у «Калашникова»
Испанский беженец рассказал о непреодолимой тяге европейцев к России
«Косить бесполезно»: биолог раскрыла главную опасность клена и борщевика
Британия и страны ЕС обсудили стратегию в отношении «теневого флота»
Роспотребнадзор устранил «онлайн-угрозу» здоровью россиян
Два тела нашли в тульской квартире
«Герани» выключили свет в Николаеве: удары по Украине 14 февраля
Россиян начали вынуждать отказываться от гражданства ради выживания
Эксперт раскрыл, почему школа не может требовать деньги с родителей
В Госдуме назвали роль Киева в переговорах о мирном урегулировании
«Бесполезно надеяться»: на Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского
Названы регионы России, куда на следующей неделе придет потепление
Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией, Мадуро и мигрантами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 февраля: где сбои в РФ
Названа причина взрывного роста цена на капибар в России
Победителя «Танцев со звездами» выпустили из СИЗО
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.