В Госдуме заговорили о запрете еще одной популярной игры Депутат Делягин призвал проверить и запретить игры серии Call of Duty

Серию видеоигр Call of Duty: Modern Warfare необходимо проверить на русофобию и запретить к распространению, такое мнение высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин. Он уже обратился с инициативой к Роскомнадзору. По словам Делягина, которые привозит «Газета.Ru», в играх серии практически все время приходится стрелять по русским солдатам.

Когда я попробовал поиграть в эти игры, начиная с самой первой, меня хватила оторопь. Почти все время приходится стрелять именно по русским солдатам. Это очень неприятный опыт для любого гражданина нашей страны, какой‑то ужасный мазохизм, — считает парламентарий.

Делягин уточнил, что на Call of Duty поступили многочисленные жалобы от россиян. В число игр, которые призывают запретить, вошли все части серии Modern Warfare начиная с 2007 года, а также их ремастеры.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к популярной среди детей игровой онлайн-платформе Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию.