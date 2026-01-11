Володин запустил опрос о новом бесплатном тестировании для россиян Володин поинтересовался отношением россиян к генетическим тестам для родителей

Опрос о введении генетического теста для будущих родителей появился в канале MAX председателя Госдумы Вячеслава Володина. Врачи считают, что исследование поможет на этапе планирования беременности оценить риски наследственной патологии у будущего ребенка.

Обсуждается тема введения генетического теста для будущих родителей. Планируется включить его в систему ОМС, в рамках которой граждане получают бесплатную медицинскую помощь. Как вы относитесь к введению генетического теста для будущих родителей? — написал Володин.

Ранее правительство РФ поручило Минздраву разработать и внедрить генетическое тестирование россиян, планирующих беременность. Документ также поручает организовать и провести в стране до конца 2030 года «расширенный неонатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания». Обследование должно охватывать ежегодно не менее 95% новорожденных.

