11 января 2026 в 10:42

Володин запустил опрос о новом бесплатном тестировании для россиян

Володин поинтересовался отношением россиян к генетическим тестам для родителей

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Опрос о введении генетического теста для будущих родителей появился в канале MAX председателя Госдумы Вячеслава Володина. Врачи считают, что исследование поможет на этапе планирования беременности оценить риски наследственной патологии у будущего ребенка.

Обсуждается тема введения генетического теста для будущих родителей. Планируется включить его в систему ОМС, в рамках которой граждане получают бесплатную медицинскую помощь. Как вы относитесь к введению генетического теста для будущих родителей?написал Володин.

Ранее правительство РФ поручило Минздраву разработать и внедрить генетическое тестирование россиян, планирующих беременность. Документ также поручает организовать и провести в стране до конца 2030 года «расширенный неонатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания». Обследование должно охватывать ежегодно не менее 95% новорожденных.

До этого стало известно, что у диктатора Адольфа Гитлера мог быть синдром Каллмана — генетическое заболевание, нарушающее нормальное развитие половых органов. Это подтвердило новое исследование его ДНК. Оно также обнаружило у Гитлера высокую генетическую предрасположенность к развитию аутизма, шизофрении и биполярного расстройства.

