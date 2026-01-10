Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности

В России могут ввести генетическое тестирование будущих родителей. Какие подробности известны, проверка будет обязательной или нет?

Что известно о генетическом тестировании родителей

Правительство поручило Минздраву разработать и внедрить генетическое тестирование россиян, планирующих беременность, следует из утвержденного кабмином плана мероприятий в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года.

Пункт № 65 указывает, что до конца 2026 года Минздрав должен представить правительству «предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга с применением программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности».

Следующим пунктом документ поручает организовать и провести в стране до конца 2030 года «расширенный неонатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания». Обследование должно охватывать ежегодно не менее 95% новорожденных. Региональные органы обязаны отчитываться о достигнутом показателе Минздраву.

Будет ли проверка обязательной, не уточняется.

Сегодня в России бесплатно обследуют всех младенцев на наличие рисков развития наследственных и врожденных заболеваний. Перечень включает 36 патологий, в том числе отклонения, связанные с обменом веществ, обусловленные наследственным фактором, муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия. Скрининг проводится только при наличии письменного согласия родителя или законного представителя ребенка.

При этом до сих пор нет единой государственной программы обследования будущих родителей для оценки рисков рождения ребенка с наследственными заболеваниями. Пара, которая планирует беременность, может пройти такое тестирование самостоятельно за свой счет.

«Чистка генофонда», — прокомментировал новость пользователь Telegram Эдуард В.

Гены — главная причина развития аутизма у детей?

По словам невролога Эрстеи Дейс, на возникновение аутистических расстройств у детей влияют разные факторы, например плохая экологическая и психологическая обстановка или генетический сбой из-за приема родителями некоторых препаратов.

«Поломки генов происходят не только из-за возраста родителей. Бывает где-то в поколении влюбленность брата и сестры. Где-то влияет экологическая обстановка, где-то — психологическая. Где-то — применение определенных фармакологических препаратов, которые дают сбои в следующих поколениях. Факторов много», — сказала врач.

Дейс добавила, что японские ученые пытались разработать препараты от аутизма, однако у них ничего не вышло. В США и Швейцарии в свою очередь делали пробы на синдром Дауна и расстройства аутистического спектра, но их достоверность невелика. Все эти проблемы упираются в то, что генетика до сих пор плохо изучена, подытожила врач.

С большой вероятностью аутизм поддается коррекции до трех лет, заявила Дейс.

«Приводят к врачу талантливых в чем-то детей в двухлетнем возрасте. Мы видим признаки аутизма, а мама не верит. В итоге она теряет еще два года, пока это не станет очевидно. А в возрасте старше трех лет корректировать расстройства аутистического спектра сложнее, поскольку у ребенка уже выработался стереотип поведения», — отметила она.

Невролог заявила, что, по статистике Минздрава РФ, детей с расстройством аутистического спектра стало на 140% больше, чем в 2018 году. По ее словам, сейчас в стране числится 76 096 детей с аутизмом.

Как возраст родителей влияет на интеллект ребенка

Чем больше родитель предрасположен к долголетию, тем выше интеллект у его ребенка, выяснили ученые. За оба этих фактора отвечают одни и те же гены.

Специалисты провели исследование с участием 400 тысяч человек. Предполагалось, что долголетие связано с образом жизни, однако эксперимент показал другие результаты. Когнитивные способности участников оценили в детстве, что позволило исключить влияние образования, социального статуса и болезней. Выяснилось, что интеллект отражает общую генетическую предрасположенность семьи к здоровью и долголетию.

