Российская артиллерия испепелила оружейную «кузницу» Украины Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Российские войска также поразили энергообъекты, обслуживающие ВСУ, и военные аэродромы, передает РИА Новости.

Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, — сказано в сообщении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что очередной «полк смерти» ВСУ был уничтожен российскими военнослужащими. По его словам, «смертоносные» подразделения противника, понеся потери, вынуждены были отступить на десятки километров в тыл.

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» до этого поразил электроподстанцию ВСУ в городе Славянске ДНР. Начальник расчета БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Каспер рассказал, что удар был нанесен с расстояния 60 километров. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.