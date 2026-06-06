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06 июня 2026 в 15:30

Застрявший в Китае российский подросток вылетел домой

Застрявший в аэропорту Гуанчжоу российский подросток вылетел в Москву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российский подросток, который несколько дней находился в аэропорту китайского Гуанчжоу после расторжения контракта с модельным агентством, вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Гуанчжоу. Его сопровождает мать.

Обращение действительно было. К нам обратилась мать, она пришла в генеральное консульство вместе с несовершеннолетним ребенком, сообщила, что они вдвоем находятся в Гуанчжоу, ребенок не был один. <...> Сегодня они вместе вылетели в Москву в девять утра (4:00 мск — NEWS.ru) прямым рейсом, и уже должны быть в России, — сообщили в генконсульстве.

Ранее в соцсетях появилась информация, что 15-летний россиянин остался без средств к существованию после того, как пригласившее его на работу агентство прекратило сотрудничество и не выплатило обещанное вознаграждение. По словам матери, из-за отсутствия денег семья не могла самостоятельно вернуться в Россию.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Яна Лантратова посодействовала возвращению гражданина России Александра из Китая, где он отбывал наказание за нелегальный переход границы. Мужчина на несколько месяцев потерял связь с семьей и находился в городе Мохан на границе с Лаосом.

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Китай
Гуанчжоу
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