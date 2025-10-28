Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу

Новым генеральным консулом России в китайском городе Гуанчжоу стал Юрий Теплов, сообщили в МИД РФ. Решение закреплено приказом внешнеполитического ведомства.

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Теплов Юрий Валентинович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Гуанчжоу, КНР, — сказано в сообщении.

Теплов окончил Красноярский государственный университет в 1999 году. Свободно владеет английским и китайским языками. С 2003 года работает в дипломатической службе. Дипломат занимал различные должности как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом: в посольстве России в Китае в 2005–2010, 2013–2018 и 2020–2024 годах. В марте 2023 года ему присвоен дипломатический ранг советника первого класса.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назначил Арсения Козловского министром транспорта республики. В июне 2024-го он стал замминистра, а с декабря — первым замминистра транспорта Крыма. Аксенов пожелал чиновнику успехов и плодотворной работы в новой должности.

Президент РФ Владимир Путин до этого назначил Вадима Титова на должность главы управления администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Этот орган был образован в августе 2025 года.