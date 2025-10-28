Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 20:27

Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу

МИД назначил Юрия Теплова новым генконсулом в Гуанчжоу

Юрий Теплов Юрий Теплов Фото: МИД РФ

Новым генеральным консулом России в китайском городе Гуанчжоу стал Юрий Теплов, сообщили в МИД РФ. Решение закреплено приказом внешнеполитического ведомства.

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Теплов Юрий Валентинович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Гуанчжоу, КНР, — сказано в сообщении.

Теплов окончил Красноярский государственный университет в 1999 году. Свободно владеет английским и китайским языками. С 2003 года работает в дипломатической службе. Дипломат занимал различные должности как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом: в посольстве России в Китае в 2005–2010, 2013–2018 и 2020–2024 годах. В марте 2023 года ему присвоен дипломатический ранг советника первого класса.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назначил Арсения Козловского министром транспорта республики. В июне 2024-го он стал замминистра, а с декабря — первым замминистра транспорта Крыма. Аксенов пожелал чиновнику успехов и плодотворной работы в новой должности.

Президент РФ Владимир Путин до этого назначил Вадима Титова на должность главы управления администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Этот орган был образован в августе 2025 года.

МИД
Китай
Гуанчжоу
Россия
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Отмотали бы все назад»: Пригожин об эмиграции Пугачевой и Галкина
Стало известно о подготовке Великобритании к размещению войск на Украине
ПВО вновь сработала в небе над Москвой
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Газе
Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля
В российском регионе раскрыли, как жить с ограничениями мобильной Сети
Раскрыта информация о россиянах на Ямайке перед ураганом «Мелисса»
Белоруссия готова к диалогу с ЕС при соблюдении нескольких условий
Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе
«Дали свои плоды»: Харламов отреагировал на смерть Мухича
Карл III открыл первый в Великобритании мемориал ЛГБТ-военным
В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника
Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР
В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов после крушения крана
Силы ПВО России за пять часов сбили 15 украинских дронов
Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу
Медведев предложил способ увековечивания памяти о бойцах СВО
Минюст включил песню «Розы гибнут на газонах…» в список экстремистских
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.