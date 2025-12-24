План Зеленского, подрыв полицейских, пик стужи в Москве: что дальше

Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, Москва встретит 2026 год сугробами, а силовики перешли в режим повышенной готовности после ЧП — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Мирный план Зеленского: быть или не быть?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил собственный план по урегулированию конфликта. В документе — 20 пунктов. Самый сложный пункт — территориальный. Зеленский предлагает следовать принципу «стоим там, где стоим» в вопросе вывода подразделений ВСУ из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В то же время, как сказано в материале, Зеленский предлагает России вывести войска из Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.

Другими предложениями Зеленский призывает к подтверждению суверенитета Украины, гарантий безопасности, членству в ЕС, безъядерному статусу, обмену пленными, совместному управлению Запорожской АЭС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о киевском варианте плана урегулирования украинского кризиса: «Уже отвечал на этот вопрос, поэтому не вижу смысла повторяться».

В Госдуме в свою очередь заявили, что озвученные Зеленским пункты мирного плана являются очередным пиаром. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, таким образом украинский политик создает видимость активной работы, представляя публике односторонние и выгодные для себя тезисы.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что слова президента Украины прямо противоречат ключевым пунктам его же мирного плана. Это ставит под сомнение реальное стремление к прекращению конфликта, пояснил он.

«Первое — это прекращение военных действий сразу после подписания мирного договора, и второе — проведение выборов на Украине. Как только Зеленский озвучивает эти пункты, он сразу говорит, что мобилизация на Украине продолжится, а военное положение отменять сразу не будут. Поэтому и провести выборы быстро не удастся», — пояснил Дандыкин.

Даже экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров назвал мирный план Зеленского лживым. Он пояснил, что проведение референдума в отношении территориальных уступок невозможно — подобные действия в первую очередь прямо нарушают конституцию страны.

Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оттепель, сугробы и ямы: как Москва прощается с 2025-м

Ночь с 22 на 23 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы: минус 11 градусов. В Московском регионе такой ночью стала прошедшая: по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, местами столбики термометров опускались ниже минус 20 градусов.

Главный специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус привел интересные факты: самая высокая температура воздуха 24 декабря зафиксирована в 2015 году — плюс 9,2 градуса. Холоднее всего было в 1892 году — минус 37,3 градуса. Больше всего осадков в этот день — 13,7 мм — выпало в 1995 году. Максимальная высота снежного покрова в этот день наблюдалась в 1919 году — 47 см.

Уже сейчас в Москве теплеет, и днем в четверг, 25 декабря, температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов. А в пятницу, 26 декабря, погода окончательно перейдет в плюсовой диапазон — от 0 до плюс 2 градусов. Леус пояснил, что причина — теплый атмосферный фронт.

«Столичный регион вступает в период оттепельной погоды, которая продлится как минимум до середины третьей декады декабря», — подчеркнул он.

Однако не исключены и мощные осадки — синоптик Евгений Тишковец считает, что сформироваться снежные сугробы могут в канун Нового года. Это произойдет в случае, если в столицу прорвется снежный циклон.

«Таким образом, вся надежда на сугробы остается только на последние дни декабря, когда в канун Нового года может прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами», — написал специалист.

Помимо оттепели, в ближайшие дни москвичей ждет резкий перепад атмосферного давления. Как рассказал, Леус, стремительное падение начнется с четверга, 25 декабря. Так, к вечеру оно опустится сразу на 17 единиц, до 741 мм рт. ст. В пятницу, 26 декабря, давление упадет до 735 мм рт. ст., что уже на 11–13 единиц ниже климатической нормы. После этого ожидается небольшой рост, но до нормальных значений оно не поднимется, подчеркнул Леус.

Люди на площади у входа в парк Горького в Москве Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

ЧП в Москве: кто за стоит за взрывом?

Москва продолжает обсуждать ЧП в районе Орехово-Борисово на юге столицы. Инцидент произошел рядом с полицейским участком на улице Елецкой. Сотрудники ДПС заметили подозрительного человека возле служебной машины. При попытке задержания сработало взрывное устройство.

Позже стало известно, что погибли на месте молодые офицеры Илья К. и Максим Г., 24 и 25 лет. Первый поступил на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, второй — в феврале 2022 года. У второго остались жена и новорожденная дочь. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил наградить погибших.

«Сотрудники ДПС, которые погибли в результате взрыва в Москве, достойны государственных наград, потому что не только действовали в полном соответствии со своими служебными обязанностями, но и пытались предотвратить теракт на московских улицах», — подчеркнул он.

Погиб и тот самый человек, который активировал взрывное устройство. Криминалист Михаил Игнатов не исключает, что за этим могут стоять украинские спецслужбы. В инциденте могут быть замешаны лица, причастные к недавнему теракту, в котором погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, добавил он.

Сотрудники полиции на месте происшествия Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров не исключил, что происшествие в Москве может быть связано с попытками показать силу на фоне неудач ВСУ на линии фронта. По словам ветерана «Альфы», подобные инциденты носят характер терроризма и требуют более жестких ответных мер.

Тем временем психиатр Василий Шуров считает, что подрывник был доведен до полупсихозного состояния. Он, вероятно, не контролировал свои действия, так как несколько дней подвергался воздействию специалистов. Подобные операции и террористические акты организуются профессионалами с глубокими знаниями психологии и способностью к внушению, заключил он.

В связи с инцидентом Москва перешла в режим повышенной готовности — меры безопасности усилены у зданий ключевых силовых структур, включая Главное управление МВД на Петровке и здание Генштаба на Знаменке. Сотрудников спецполков обязали носить полную экипировку, а на каждом посту увеличили число сотрудников.

