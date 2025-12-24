Москвичам предсказали резкие скачки давления

Москву ожидает резкое снижение атмосферного давления, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, в среду, 24 декабря, давление в столице составит 758 мм рт. ст., что на 10–12 единиц выше нормы. Однако уже на следующий день столбики барометров резко упадут.

В течение оставшейся части дня атмосферное давление будет падать. К вечеру четверга, 25 декабря, оно опустится сразу на 17 единиц, до 741 мм рт. ст., — сказано в публикации.

В пятницу, 26 декабря, давление упадет до 735 мм рт. ст., что уже на 11–13 единиц ниже климатической нормы. После этого ожидается небольшой рост, но до нормальных значений оно не поднимется, подчеркнул Лекс. Еще более ощутимое снижение ожидается 28 декабря – в воскресенье Москва окажется в барической яме при давлении 732 мм рт. ст.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на севере Якутии температура воздуха может опуститься до минус 55 градусов. Кроме того, до минус 44 похолодает в Амурской области, до минус 42 — в Бурятии. Синоптик добавил, что сильные морозы прогнозируются на Сахалине: там температура опустится до минус 25 градусов.