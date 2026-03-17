Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 02:20

Названы стройматериалы, которые подорожают в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Цемент, сантехнические изделия и электрические товары могут подорожать в 2026 году, предположил в беседе с NEWS.ru эксперт по стройматериалам, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, рост цен зависит от ряда факторов, в том числе от повышения НДС и стоимости топлива.

Рынок стройматериалов в 2026 году, на мой взгляд, не столкнется с тотальным дефицитом, но по ряду категорий рост цен вполне вероятен. Прежде всего это цемент, бетон, сухие смеси и смежные базовые материалы. Здесь на цену будут влиять сразу несколько факторов: повышение НДС, рост транспортных расходов, удорожание топлива, упаковки, электроэнергии, а также обязательная маркировка части продукции. Вторая группа риска — инженерные материалы: электрика, кабельная продукция, сантехнические и климатические комплектующие. Эти категории чувствительны к курсу иностранной валюты и импортным компонентам, — пояснил Васильев.

При этом он отметил, что подорожание может коснуться и теплоизоляционных товаров. По его мнению, цены на металл и отделочные материалы в 2026 году могут вырасти частично либо вовсе остаться без изменений.

Умеренный рост цен возможен и на теплоизоляцию, герметики, монтажные пены, мастики. Причина та же: себестоимость производства, логистика и регуляторные издержки. Особенно заметно это будет в Московском регионе, где высокая скорость строительства, дорогая доставка и жесткие требования к срокам поставки. При этом я не жду одинаковой динамики по металлу и части отделочных материалов. Здесь рынок более волатилен: многое будет зависеть от загрузки производств, уровня конкуренции и реального спроса. Поэтому в одних позициях мы увидим индексацию, а в других, наоборот, скидки и борьбу за клиента, — резюмировал Васильев.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что весной наступает наиболее благоприятный период для демонтажа старого покрытия и заливки стяжки. По его словам, в это же время следует уделить внимание замене труб.

цены
Россия
строительство
ремонт
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.