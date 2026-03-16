Названы отделочные работы, которые лучше проводить весной

Весной наступает наиболее благоприятный период для демонтажа старого покрытия и заливки стяжки, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, в это же время следует уделить внимание замене труб.

Весной разумнее всего закрыть те работы, которые дают много пыли, влаги и требуют времени на сушку. В первую очередь, это демонтаж старой отделки, штробление, перенос перегородок, замена проводки, стояков, водопровода и канализации. По строительным нормам скрытые сантехнические сети и участки канализации проверяют до начала отделки и закрытия. Поэтому весна лучше всего подходит для всей черновой инженерии, когда стены и полы еще открыты. Сразу после инженерии стоит делать выравнивание основания. Весной удобно заливать стяжку, наносить штукатурку и шпаклевку, потому что для таких смесей нужен режим от +5 до +30 градусов, — поделился Орехов.

Он отметил, что гипсовая штукатурка толщиной 10 мм при температуре +20 градусов и влажности 60% сохнет примерно неделю. По словам эксперта, весной поддерживать такой режим проще, чем зимой или летом.

Следующий блок на весну — это санузлы и кухня. После замены труб и проверки сливов стоит сразу делать гидроизоляцию, выравнивание, укладку плитки и затирку. Плиточные клеи для внутренних работ тоже требуют сухих условий и температуры воздуха и основания от +5 до +30 градусов. Такой подход помогает к лету уже собрать ванну, душевую, унитаз, раковины и кухонную мойку без лишних пауз между этапами. Финишную покраску, укладку ламината, паркета, монтаж плинтусов, дверей и чистовой сантехники лучше ставить на конец весны, когда штукатурка и пол уже отдали влагу, — добавил Орехов.

Ранее заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев заявил, что использование респиратора или маски обезопасит организм от вредной пыли во время ремонта. По его словам, экономить на средствах защиты нельзя.