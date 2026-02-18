Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 07:05

Россиянам назвали устройство, без которого опасно делать ремонт

Химик Васильев: респиратор или маска защитят организм от пыли при ремонте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Использование респиратора или маски обезопасит организм от вредной пыли при проведении ремонтных работ, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, профессор Николай Васильев. При этом, по его словам, экономить на средствах защиты недопустимо.

Пыль при проведении строительных работ может содержать тяжелые металлы, асбест, а также органические материалы. Наиболее опасны тяжелые металлы и их соединения, включая свинец, медь, цинк, кобальт и хром. Здесь необходимо очень тщательно защищать дыхательные пути средствами индивидуальной защиты. Как правило, это респиратор. Однако на нем не стоит экономить. Маски, которые мы надевали при COVID-19, защищают плохо. Надо покупать многоразовые респираторы, желательно в официальном магазине спецодежды, и обязательно смотреть, от чего они защищают и сколько по времени будут пригодны. После этого срока их обязательно заменять, — посоветовал Васильев.

Он предупредил, что влияние наноразмерной пыли на здоровье человека в последние годы стало предметом тщательного изучения. По словам эксперта, частицы размером от 2,5 до 10 микрометров плохо улавливаются фильтрами и могут проникать в легкие, откуда через кровеносную систему попадают в сосуды, способствуя образованию атеросклеротических бляшек и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Пыль может получаться при разрезании металлов, неорганических плит, особенно асбестовых, и так далее, а также при проведении сварочных работ. Понятно, что после проведения ремонта количество частиц уменьшается, но следить за ними и вовремя убирать в готовом помещении нужно еще длительный период, — заключил Васильев.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что краски на основе органических растворителей вредны для центральной нервной системы человека. По его словам, к опасным веществам также относятся монтажные пены и сверхпрочные клеи.

