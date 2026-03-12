Тренировка по самбо обернулась шокирующей находкой в животе школьника В Подмосковье врачи извлекли из ЖКТ мальчика 11 магнитов

Специалисты Детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля изъяли из ЖКТ ребенка 11 магнитов, сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья. Мальчик проглотил предметы достаточно давно, но стеснялся рассказать родителям, хотя испытывал боли в животе, тошноту и рвоту.

Мальчик пришел к травматологу-ортопеду с жалобами на боль в спине, полученную после удара на тренировке. Ему назначили компьютерную томографию: в желудочно-кишечном тракте пациента обнаружились множественные инородные тела, — рассказали там.

За время нахождения в организме они срослись, что привело к прободению стенки желудка. Мальчика срочно доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля и провели экстренную операцию. Сначала ему удалили семь магнитов эндоскопически, но остальные четыре пришлось извлекать через полостную операцию. В настоящее время ребенок находится дома.

