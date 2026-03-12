Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:58

Тренировка по самбо обернулась шокирующей находкой в животе школьника

В Подмосковье врачи извлекли из ЖКТ мальчика 11 магнитов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты Детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля изъяли из ЖКТ ребенка 11 магнитов, сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья. Мальчик проглотил предметы достаточно давно, но стеснялся рассказать родителям, хотя испытывал боли в животе, тошноту и рвоту.

Мальчик пришел к травматологу-ортопеду с жалобами на боль в спине, полученную после удара на тренировке. Ему назначили компьютерную томографию: в желудочно-кишечном тракте пациента обнаружились множественные инородные тела, — рассказали там.

За время нахождения в организме они срослись, что привело к прободению стенки желудка. Мальчика срочно доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля и провели экстренную операцию. Сначала ему удалили семь магнитов эндоскопически, но остальные четыре пришлось извлекать через полостную операцию. В настоящее время ребенок находится дома.

До этого в перинатальном центре Кабардино-Балкарии врачи спасли жизнь новорожденной девочке, которая появилась на свет с весом менее 500 граммов. Малышку уже выписали из больницы, ее вес превысил 2,7 кг, и она чувствовала себя хорошо.

Подмосковье
врачи
здоровье
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
В Москве резко выросли продажи пейджеров и раций
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.