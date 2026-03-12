Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 17:13

Дегтярев призвал осудить неуважение к российским параспортсменам

Дегтярев заявил об усталости мирового спорта от отсутствия россиян

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мировой спорт устал от отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях, а сторонники бойкота остаются в меньшинстве, заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Так он прокомментировал инцидент на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии.

Дегтярев отметил, что российские спортсмены и параспортсмены проявляют уважение ко всем соперникам и готовы пожимать руки атлетам из любых стран. По его словам, большинство иностранных спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх придерживаются аналогичного подхода, несмотря на отдельные инциденты.

Он также указал, что в некоторых случаях представители других стран демонстрируют негативную реакцию на участие российских атлетов. В частности, подобные эпизоды ранее происходили с украинскими спортсменами, а в данном случае, по словам министра, немецкая параспортсменка «с подачи своей федерации повела себя некрасиво» и отказалась от совместного фото.

Но такие единичные случаи лишь подчеркивают, что сторонники бойкотов и скандалов — это всего лишь ничтожное меньшинство, от которого абсолютно все вокруг устали и хотят держаться подальше. На международных спортивных площадках флаг России будет развеваться, а гимн играть все чаще, а визгливое меньшинство продолжит скукоживаться. А отдельные жалкие попытки как-то выразить свое «фи» нашим спортсменам должны получить осуждение со стороны Международного паралимпийского комитета и других спортивных организаций, — сказал Дегтярев.

Ранее сообщалось, что на церемонии награждения спортивных соревнований лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауманн проявили неуважение к спортсменке из РФ Анастасии Багиян. Во время исполнения российского гимна они отвернулись, не сняли шапки и постарались держаться подальше от российских коллег на общей фотографии победителей.

