В НАТО раскрыли, когда Европа сможет перевооружиться В НАТО заявили, что Европа перевооружится к 2035 году

ЕС сможет перевооружиться к 2035 году, заявил главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. По словам американского генерала, которые приводит ТАСС, к концу этого десятилетия европейцы добьются огромного прогресса в этом вопросе.

Темпы перевооружения Европы будут идти по нарастающей по мере того, как будет оздоровляться их военно-промышленная база. Вы увидите, как это начнется медленно, а затем они смогут перевооружаться быстро в связи с ростом инвестиций в военно-промышленную базу, — отметил он.

Ранее Гринкевич заявил, что США не сворачивают программу военной помощи Киеву даже в условиях проведения операции против Ирана. Он заверил, что Вашингтон продолжит передавать вооружение Киеву.

Также зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что боевые действия превращаются в шутер. По его словам, речь идет о последствиях оптимизации работы БПЛА путем совершенствования технологий ИИ.