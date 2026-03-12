Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 18:12

В НАТО раскрыли, когда Европа сможет перевооружиться

В НАТО заявили, что Европа перевооружится к 2035 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ЕС сможет перевооружиться к 2035 году, заявил главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. По словам американского генерала, которые приводит ТАСС, к концу этого десятилетия европейцы добьются огромного прогресса в этом вопросе.

Темпы перевооружения Европы будут идти по нарастающей по мере того, как будет оздоровляться их военно-промышленная база. Вы увидите, как это начнется медленно, а затем они смогут перевооружаться быстро в связи с ростом инвестиций в военно-промышленную базу, — отметил он.

Ранее Гринкевич заявил, что США не сворачивают программу военной помощи Киеву даже в условиях проведения операции против Ирана. Он заверил, что Вашингтон продолжит передавать вооружение Киеву.

Также зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что боевые действия превращаются в шутер. По его словам, речь идет о последствиях оптимизации работы БПЛА путем совершенствования технологий ИИ.

Европа
НАТО
перевооружение
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США будут бить по Ирану из европейской страны
Девушка чуть не осталась без ноги из-за атаки ВСУ
Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МДЦ-4
АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток
Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране
Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени
Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового
Французская компания приняла важное решение по Ирану
Российские «охотники» разнесли в пух и прах САУ Krab и военных ВСУ
Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей
В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе
Российский блогер загадочно пропал на Пхукете
Захарова раскрыла планы Лаврова на 13 марта
Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов
Развожаев назвал сильные стороны Севастополя
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ
В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха
Танкер «Дигнити» с россиянами полгода находится под арестом в Египте
Покупка иномарки обернулась для москвича судом
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.