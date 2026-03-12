Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ

В Финляндии суд не стал давать реальные сроки подросткам, которые надругались над пьяной школьницей в торговом центре. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном разбирательстве.
Пьяная девочка
В сентябре 2023 года двое 15-летних подростков совершили серию сексуальных преступлений против 13-летней девочки в районе Пасила, Хельсинки. Эпизоды насилия зафиксированы в парковочном гараже, на школьном дворе, у баскетбольной площадки и в туалетах торгового центра Mall of Tripla.
Согласно материалам окружного суда, обвиняемые воспользовались сильным алкогольным опьянением потерпевшей, пишет Telegram-канал «В Финляндии FIN RUS». Один подросток трижды принудил ее к оральному сексу, второй пытался вступить в контакт и трогал девочку под одеждой.
Поочередно заходила в туалет
Уточняется, что потерпевшая проводила время в районе с 14-летней подругой. Предполагается, что девочки украли алкоголь в магазине.
Несовершеннолетние случайно встретили компанию незнакомых подростков. Записи с камер наблюдения в Mall of Tripla подтверждают, что девочка поочередно заходила в туалет с каждым из обвиняемых.
Оплатят судебные расходы
Окружной суд признал подростков виновными в изнасиловании ребенка и сексуальном посягательстве. Первый получил 1 год и 10 месяцев условного лишения свободы, второй — 1 год условно. Обвинения в попытке насилия над 14-летней подругой суд снял из-за неясности показаний — девочка признается, что была слишком пьяной и не помнит всех событий того дня.
Помимо условных сроков, осужденных обязали совместно компенсировать расходы на адвоката потерпевшей — около €3200 (293 573,44 рубля).
Изначально обоим назначили 120 часов общественных работ, но Апелляционный суд Хельсинки ужесточил наказание для одного из подростков: вместо работ ему назначили более года усиленного надзора. Это решение мотивировали риском рецидива и необходимостью профилактики новых преступлений.
Поскольку на момент инцидентов обвиняемые были несовершеннолетними, дело рассматривали по нормам для молодых правонарушителей.
