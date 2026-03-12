Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 19:44

Девушка чуть не осталась без ноги из-за атаки ВСУ

Гладков: при атаке ВСУ в Ивановской Лисице пострадала 16-летняя девушка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ за сутки нанесли серию ударов по пяти муниципальным образованиям Белгородской области с применением беспилотных летательных аппаратов, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В результате массированной атаки в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа была ранена 16-летняя девушка.

Пострадавшая получила минно-взрывную травму, осколочные ранения мягких тканей ног, а также открытый перелом голени. Бригада СМП доставляет ее в детскую областную клиническую больницу, — добавил Гладков.

Значительный ущерб был зафиксирован в частном секторе и на объектах инфраструктуры. По словам главы региона, в Грайворонском, Белгородском, Валуйском, Шебекинском и Краснояружском округах повреждения получили десятки частных домов, административных зданий и коммерческих площадок. На участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка дрон атаковал движущийся легковой автомобиль.

Помимо повреждений жилых домов, в ряде сел были зафиксированы точечные удары по производственным и административным объектам, включая сельхозпредприятие в селе Илек-Пеньковка.

Ранее Гладков сообщил о гибели местного жителя при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в районе села Бессоновка. Глава региона выразил соболезнования родным и близким мужчины.

пострадавшие
ВСУ
Белгородская область
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО за шесть часов перехватила 30 вражеских беспилотников
ФБР вступило в дело о «кровавой бойне» в американской синагоге
«Мы все в заднице»: Фицо обратился к НАТО из-за Украины
Опубликованы жесткие кадры с места «кровавой бойни» в американской синагоге
Иран назвал условие, при котором страна прекратит ответные удары
В Совфеде рассказали, о чем Дмитриев переговаривался с представителями США
В американской синагоге произошла кровавая бойня
В Бахрейне практически не осталось российских туристов
Иран ввел свои правила для прохода через Ормузский пролив
«Он растерян»: посол Ирана обличил ложь Трампа о кризисе на Ближнем Востоке
Вдову Хаменеи «похоронили» раньше времени в иранских СМИ
После пожара на кубанской нефтебазе в воздухе нашли химикаты
В Иране назвали главную причину хаоса на Ближнем Востоке
Политолог раскрыл, зачем ВСУ на самом деле атакуют «Турецкий поток»
Иран признал два мощных удара по базе США в Бахрейне
Перехвачен циничный разговор летчиков Израиля и США перед атакой на Иран
Падение наледи с крыши обернулось жесткой травмой для подростка в Костроме
В Иране раскрыли, при каком условии «отпустят» США
«Начинает химиотерапию»: выживет ли Лерчек, точный диагноз, новости сегодня
РФ выдаст Румынии преступника, в Москве грядут заморозки: что дальше
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.