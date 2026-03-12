Девушка чуть не осталась без ноги из-за атаки ВСУ

Девушка чуть не осталась без ноги из-за атаки ВСУ Гладков: при атаке ВСУ в Ивановской Лисице пострадала 16-летняя девушка

ВСУ за сутки нанесли серию ударов по пяти муниципальным образованиям Белгородской области с применением беспилотных летательных аппаратов, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В результате массированной атаки в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа была ранена 16-летняя девушка.

Пострадавшая получила минно-взрывную травму, осколочные ранения мягких тканей ног, а также открытый перелом голени. Бригада СМП доставляет ее в детскую областную клиническую больницу, — добавил Гладков.

Значительный ущерб был зафиксирован в частном секторе и на объектах инфраструктуры. По словам главы региона, в Грайворонском, Белгородском, Валуйском, Шебекинском и Краснояружском округах повреждения получили десятки частных домов, административных зданий и коммерческих площадок. На участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка дрон атаковал движущийся легковой автомобиль.

Помимо повреждений жилых домов, в ряде сел были зафиксированы точечные удары по производственным и административным объектам, включая сельхозпредприятие в селе Илек-Пеньковка.

Ранее Гладков сообщил о гибели местного жителя при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в районе села Бессоновка. Глава региона выразил соболезнования родным и близким мужчины.