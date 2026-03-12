«Начинает химиотерапию»: выживет ли Лерчек, точный диагноз, новости сегодня

Жених Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) танцор Луис Сквиччиарини в своем блоге подтвердил тяжелый диагноз своей возлюбленной. Что об этом известно, есть ли у Лерчек шанс выжить?

Какой диагноз у Лерчек, лечение

По его словам, у Валерии диагностирован рак желудка четвертой стадии, сопровождающийся метастазами в позвоночнике, ногах и, предположительно, в легких. Сейчас семья и близкие готовятся к началу агрессивного лечения: уже завтра Чекалина приступает к курсу химиотерапии.

Сквиччиарини отметил, что их окружение делает все возможное, чтобы поддержать ее в это сложное время, и выразил искреннюю благодарность всем неравнодушным людям за проявленное сочувствие и помощь. Для самого Луиса это известие стало особенно болезненным ударом, так как несколько лет назад он уже потерял из-за онкологического заболевания младшего брата.

«Мы не опустим руки — мы будем бороться вместе», — пообещал жених блогерши.

Несмотря на пугающие медицинские прогнозы, Луис призвал Лерчек сохранять веру в лучшее и заверил ее в своей абсолютной поддержке.

12 марта стало известно, что Валерия будет лечиться в государственной больнице Москвы, поскольку у знаменитости нет денег на лечение в частной клинике.

Госпитализацию ждали на этой неделе, но не удалось собрать врачебный консилиум для принятия решения. Сейчас, как пишет канал, блогерша находится дома, ей ставят капельницы с сильными обезболивающими, из-за которых большую часть времени она спит.

По данным источника, с детьми сидит ее мать Эльвира, а ее возлюбленный Луис отменил работу в танцевальной студии на фоне случившегося. Деньги на лечение собирают родственники Чекалиной.

4 марта стало известно, что Лерчек поместили в реанимацию онкологического отделения. Позднее Сквиччиарини сообщил, что у Валерии нашли рак. Ей также провели операцию на позвоночнике, который начал разрушаться.

Врач-онколог Евгений Черемушкин сообщил NEWS.ru, что рак желудка относится к категории плохо поддающихся лечению заболеваний.

«На время может поддаваться: там зависит от того, содержат ли клетки так называемые мишени для таргетной терапии. Тогда можно потянуть. Но стратегически четвертая стадия практически не лечится», — пояснил он.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Повлияет ли болезнь Лерчек на уголовное дело

Адвокат и правозащитник Леонид Ольшанский предположил в разговоре c NEWS.ru, что судебные заседания по делу Чекалиной будут отложены на несколько месяцев в связи с ее онкологическим заболеванием. Он добавил, что ни грудной ребенок, ни рак в последней стадии не основание для прекращения уголовного дела.

«Думаю, что заседания будут переносить, ей нужно лечение, химиотерапия. Перенесут на пару месяцев, потом еще на пару месяцев. А время всегда работает на человека», — сказал Ольшанский.

Адвокат отметил, что в случае обвинительного приговора суд примет во внимание наличие у Чекалиной несовершеннолетних детей. С учетом этого обстоятельства, по его словам, блогеру могут дать отсрочку исполнения приговора на несколько лет.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева заявила, что Чекалина должна быть освобождена из-под домашнего ареста на фоне заболевания раком.

«Однозначно, потому что человеку с таким диагнозом нужно постоянно являться в медицинское учреждение. <…> У нас болезнь не является основанием для прекращения уголовного преследования. Но для изменения меры пресечения как раз это такое очень веское основание», — отметила Меркачева.

Юрист Екатерина Гордон также выступила за снисхождение к Лерчек. По ее мнению, нужно заменить домашний арест на более мягкую меру пресечения — подписку о невыезде.

«Я знаю, что это (онкология. — NEWS.ru) не шутки, не вброс, у нее действительно сложное заболевание. Сейчас я хочу собрать подписи в ее защиту и уже начала обращаться к разным власть имеющим людям. И думаю, что никому, следователям в том числе, не нужна история с погибшим человеком», — сказала Гордон.

