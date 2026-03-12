Жених Лерчек подтвердил ее неутешительный диагноз Жених Лерчек подтвердил ее диагноз и сообщил о скором начале химиотерапии

Жених Лерчек (Валерии Чекалиной), известный танцор Луис Сквиччиарини, в своем блоге подтвердил тяжелый диагноз у своей возлюбленной диагностирован рак желудка четвертой стадии, сопровождающийся метастазами в позвоночнике, ногах и, предположительно, в легких. Сейчас семья и близкие готовятся к началу агрессивного лечения: уже завтра Валерия приступает к курсу химиотерапии.

Сквиччиарини отметил, что их окружение делает все возможное, чтобы поддержать ее в это критическое время, и выразил искреннюю благодарность всем неравнодушным людям за проявленное сочувствие и помощь. Для самого Луиса это известие стало особенно болезненным ударом, так как несколько лет назад он уже столкнулся с подобной трагедией, потеряв из-за онкологического заболевания младшего брата.

Мы не опустим руки — мы будем бороться вместе, — пообещал жених блогерши.

Несмотря на пугающие медицинские прогнозы, Луис призвал свою возлюбленную сохранять веру в лучшее и заверил ее в своей абсолютной поддержке.

Ранее онколог Евгений Черемушкин допустил, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка. Кроме того, по его словам, гормоны роста, которые нужны для развития плода, могли способствовать росту опухоли.