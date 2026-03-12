Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:23

Жених Лерчек подтвердил ее неутешительный диагноз

Жених Лерчек подтвердил ее диагноз и сообщил о скором начале химиотерапии

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жених Лерчек (Валерии Чекалиной), известный танцор Луис Сквиччиарини, в своем блоге подтвердил тяжелый диагноз у своей возлюбленной диагностирован рак желудка четвертой стадии, сопровождающийся метастазами в позвоночнике, ногах и, предположительно, в легких. Сейчас семья и близкие готовятся к началу агрессивного лечения: уже завтра Валерия приступает к курсу химиотерапии.

Сквиччиарини отметил, что их окружение делает все возможное, чтобы поддержать ее в это критическое время, и выразил искреннюю благодарность всем неравнодушным людям за проявленное сочувствие и помощь. Для самого Луиса это известие стало особенно болезненным ударом, так как несколько лет назад он уже столкнулся с подобной трагедией, потеряв из-за онкологического заболевания младшего брата.

Мы не опустим руки — мы будем бороться вместе, — пообещал жених блогерши.

Несмотря на пугающие медицинские прогнозы, Луис призвал свою возлюбленную сохранять веру в лучшее и заверил ее в своей абсолютной поддержке.

Ранее онколог Евгений Черемушкин допустил, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка. Кроме того, по его словам, гормоны роста, которые нужны для развития плода, могли способствовать росту опухоли.

Лерчек
болезни
блогеры
женихи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый лидер Ирана выдвинул требования Вашингтону
Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.