Екатерина Гордон заявила о необходимости снисхождения к Лерчек

Больной онкологией блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) нужно заменить домашний арест на более мягкую меру пресечения — подписку о невыезде, сказала NEWS.ru юрист Екатерина Гордон. Она добавила, что Лерчек должна иметь возможность лечиться, посещать врачей, не спрашивая каждый раз для этого разрешения следствия и суда.

Насколько я знаю, идет судебный процесс, но отнестись снисходительно, изменить меру пресечения можно и сейчас. И придумать, как это сделать в пользу невинного по этой статье человека можно. Я знаю, что это (онкология. — NEWS.ru) не шутки, не вброс, у нее действительно сложное заболевание. Сейчас я хочу собрать подписи в ее защиту и уже начала обращаться к разным власть имеющим людям и думаю, что никому, следователям в том числе, не нужна история с погибшим человеком, — сказала Гордон.

Юрист добавила, что верит в невиновность Чекалиной по уголовному делу об выводе денежных средств за границу, которое сейчас рассматривается в суде. Гордон рассказала, что была юристом в бракоразводном деле Чекалиных и знает, что Валерия не имела доступа к счетам в ОАЭ, не распоряжалась ими и не получила с них «ни копейки». По ее словам, следствие и суд должны принять этот важный факт во внимание. До этого Гордон в своем Telegram-канале призвала «амнистировать» Чекалину.

Ранее возлюбленный блогера Лерчек, танцор Луис Сквиччиарини рассказал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что после родов у нее обнаружили рак с метастазами легких. Он заявил, что из-за болезни у нее начали разрушаться некоторые позвонки, поэтому хирурги провели срочную операцию на позвоночнике.