09 марта 2026 в 02:00

Не помогут даже аресты: как в России обосновался культ похитителей детей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В начале февраля жительница Петербурга похитила своих дочерей 11 и 18 лет. Как выяснилось позже, женщина состоит в секте «Царская империя». Член Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, что это за культ, как он успел распространиться по России и Белоруссии и почему представляет опасность не только для адептов, но и для окружающих.

Откуда взялась «Царская империя»

В начале февраля 2026 года в СМИ появилась новость о похищении в Петербурге двух сестер 11 и 18 лет. Вскоре выяснилось, что его организовала мать девочек, участница секты «Русская православная церковь — Царская империя». Лидеры этого движения сейчас находятся под арестом, однако оно и без них продолжает свое существование.

Первые сообщения о «Царской империи» появились в прессе в 2023 году. При этом в социальных сетях она упоминалась как «мимикрирующая под православных и вербующая прихожан организация» уже в 2019–2020 годах.

Лидером движения называют четырежды судимого Леонида Власова: в СМИ он также фигурирует как «царь-патриарх Зосима», «пророк Илия», «помазанник Божий», «искупитель людских грехов». В мае 2025 года в Центральном окружном военном суде Самары началось рассмотрение очередного уголовного дела в отношении Власова — на этот раз по обвинению в «создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на личность и права граждан, призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доктрина «Царской империи» — это сборная солянка из околоправославных суеверий и алармизма. В 2023 году адепты утверждали, что «конец света» наступит в 2028-м, после чего образуется «Триединая Русь» — государство, в которое войдут Россия, Белоруссия и Украина. Во главе этой «царской империи» (отсюда и название культа) встанет сам Власов, которого на царство помазал явившийся ему Николай II. Последователям предлагается отказаться от документов, связей с внешним миром, имущества и отправиться жить в одну из заброшенных деревень.

Как работает культ

Часть движений подобного типа, которые в сектоведческих кругах называют «царебожниками», как правило, не способны структурно организоваться и стать полноценным тоталитарным культом. Они для этого слишком «идейны».

С «Царской империей» все сложнее. За псевдоправославной мишурой просматривается жесткая система вербовки и интеграции в свои ряды с минимальной возможностью выхода, а также жесткими практиками контроля и подчинения сознания. Помимо многочасовых «бдений» и «молебнов», которые вызывают постоянную усталость и недосып, скудного питания и жизни в заброшенных деревенских домах, адепты культа находились в фактическом рабстве у лидера.

Предположительно, людей вербовали уже действующие адепты, утверждая, что состоят в «истинной церкви». В случае успеха их «подопечный» расставался с имуществом и переезжал в глушь. Выбраться из общины без денег и документов, если у кого-то и возникало такое желание, было сложно.

Известно, что «филиал» секты действовал и в Белоруссии: МВД республики в 2025 году показало документ адептов «Царской империи», которую уже признали «экстремистским формированием».

Почему «Царская империя» не исчезнет

Самое печальное, что даже с арестом руководителей культ, скорее всего, не исчезнет. Не произойдет этого и после 2028 года, когда не случится никакого конца света. Потому, что вполне могут появиться новые «пророки», которые дадут этому объяснение и свою «единственно правильную интерпретацию».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На место «Зосимы» и его сторонников обязательно выдвинутся другие — те, кто до этого занимал должности «менеджеров среднего звена». Потому, что, во-первых, подобные идеи избранности перед грядущим Апокалипсисом, который наконец-то «вознесет праведных», весьма притягательны для определенной категории граждан. Во-вторых, для тех, кто хоть что-то понимает в управлении людьми, организации вроде «Царской империи» — находка, которая позволяет «доить» граждан так, как не во всяком тоталитарном культе. Да и найти адептов не так уж просто: ячейки нужно разыскивать по заброшенным деревням, топям, лесам и болотам.

Чтобы фактически прекратить деятельность «Царской империи», не хватит даже запретов и внесения ее во всякие «нехорошие» списки. Здесь нужно принимать законы о принудительной психиатрии и работать именно с рядовым составом культа, оперативно изолируя от общества тех, кто хоть полунамеком демонстрирует лидерские качества. Это тот грустный случай, когда лидеров посадили, но идея продолжает жить.

